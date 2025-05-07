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У Саранську палає завод з виробництва оптоволокна (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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У Саранську палає завод з виробництва оптоволокна (фото, відео)
Приліт у Саранську
фото з соцмереж

Дрони вразили у РФ завод, що виробляє оптиволоконні кабелі для БпЛА

Сьогодні вночі під атакою дронів опинився Саранський завод з виробництва оптоволокна. Там спалахнула масштабна пожежа. Відповідні фото та відео вже з’явились в Telegram-каналах, передає «Главком».

Це – єдиний завод по виробництву оптоволокна в Росії. Перше його ураження відбулося 5 квітня.

У Саранську палає завод з виробництва оптоволокна (фото, відео) фото 1
У Саранську палає завод з виробництва оптоволокна (фото, відео) фото 2
У Саранську палає завод з виробництва оптоволокна (фото, відео) фото 3

Саме цей завод виробляє оптиволоконні кабелі, що використовуються для керування безпілотників під час війни проти України.

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За кілька кілометрів від уражено місця знаходяться Саранський механічний завод і завод «Саранськкабель-Оптика». ЗМІ пишуть, що вони теж могли постраждати від атаки.

Нагадаємо, у ніч на 7 травня Москву та Московську область атакували ударні безпілотники. У регіоні зафіксовано роботу систем ППО, збиття повітряних цілей та падіння уламків.

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Теги: дрон пожежа завод Telegram відео

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