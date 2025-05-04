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«Цинізм найвищого рівня». Зеленський відреагував на атаки РФ після прохання про тишу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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«Цинізм найвищого рівня». Зеленський відреагував на атаки РФ після прохання про тишу
Наслідки нічної атаки на Київ
фото: Київська обласна прокуратура

Президент заявив, що Україна готова до тиші з будь-якого дня, але щонайменше на місяць

Протягом цього тижня Росія застосувала проти України понад 1180 ударних дронів, 1360 керованих авіабомб і 10 ракет різних типів. Про це інформує «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

«Росіяни просять тишу на 9 травня, а самі б’ють кожного дня по Україні. Це цинізм найвищого рівня», – йдеться в повідомленні.

Зеленський нагадав, що всю ніч рятувальники в Києві гасили пожежі – будинки та машини. Є, на жаль, постраждалі діти й дорослі. Всім надано необхідну допомогу.

Також була пожежа в Черкасах – горів гуртожиток.

Крім того, росіяни також ударили «шахедами» по Харківщині, Миколаївщині, Київщині.

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Загалом за ніч випущено 165 БпЛА, більшість – іранські «шахеди». Весь ранок тривають удари КАБами по Донеччині та Сумщині.

«Потрібне реальне припинення вогню. Україна готова до тиші з будь-якого дня, але щонайменше на місяць, аби покласти край війні. Якщо тиша, то щодня, якщо припинення вогню, то не на їхні свята, а на кожен день. Дякую всім нашим партнерам, хто продовжує допомагати Україні й тиснути на Росію», – додав президент.

Нагадаємо, Київ цієї ночі опинився під атакою дронів.

Внаслідок атаки безпілотниками, у столиці виникли руйнування та загорання у трьох районах: Оболонському, Святошинському та Шевченківському.

Найбільше руйнувань в Оболонському районі. Пошкоджено будинки, постраждали 11 людей. Руйнувань зазнав ТРЦ Dream Town. Згоріли автомобілі.

Загалом від російського терору постраждало 11 осіб, віком від 14 до 70 років. 

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Теги: пожежа росія президент Володимир Зеленський дрон війна

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