Штаби для допомоги постраждалим від атаки 7 травня жителям Києва: адреси

Для мешканців пошкодженого будинку розгорнуто штаб з ліквідації наслідків за адресою: вул. Табірна, 40

Сьогодні Київ та жителі міста знову постраждали від ворожої атаки

У Святошинському і Шевченківському районах розгорнули штаби для допомоги постраждалим від ворожої атаки, яка буда здійснена у ніч проти 7 травня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Київської міської державної адміністрації.

У Святошинському районі штаб діє в середній загальноосвітній школі № 235 ім. В’ячеслава Чорновола на вул. Кільцева дорога, 1-Б.

У Шевченківському – в приміщенні комунального підприємства «Школяр» на вул. Табірна, 40.

У штабі можна:

подати заяву на одноразову грошову допомогу в розмірі 10 000 грн,

звернутися по компенсацію до 40 000 грн для оренди житла,

отримати консультацію щодо програми єВідновлення,

дізнатися актуальну інформацію щодо відновлювальних робіт.

Нагадаємо, вночі, 7 травня, Росія вдарила по Києву. У Дніпровському районі Києва зафіксовано падіння уламків БпЛА на житловий будинок. Також зафіксовано падіння уламків у Соломʼянському та Святошинському районах. У Святошинському – на 10-поверховий житловий будинок. У Шевченківському районі триває рятувальна операція після нічної атаки.

Також о 04:36 ранку в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області внаслідок атаки ворожого дрона сталася пожежа та руйнування на другому поверсі десятиповерхового житлового будинку в одному з житлових комплексів.

До слова, внаслідок нічної дронової атаки російських військ у Шевченківському районі столиці загинула жінка-волонтерка та її син. За словами Ірини, подруги загиблої, жінка була волонтеркою і опікувалася десятьма котами, які також загинули під час атаки.