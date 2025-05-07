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Штаби для допомоги постраждалим від атаки 7 травня жителям Києва: адреси

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Штаби для допомоги постраждалим від атаки 7 травня жителям Києва: адреси
Для мешканців пошкодженого будинку розгорнуто штаб з ліквідації наслідків за адресою: вул. Табірна, 40
фото: glavcom.ua

Сьогодні Київ та жителі міста знову постраждали від ворожої атаки

У Святошинському і Шевченківському районах розгорнули штаби для допомоги постраждалим від ворожої атаки, яка буда здійснена у ніч проти 7 травня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Київської міської державної адміністрації.  

У Святошинському районі штаб діє в середній загальноосвітній школі № 235 ім. В’ячеслава Чорновола на вул. Кільцева дорога, 1-Б.

У Шевченківському – в приміщенні комунального підприємства «Школяр» на вул. Табірна, 40.

У штабі можна:

  • подати заяву на одноразову грошову допомогу в розмірі 10 000 грн,
  • звернутися по компенсацію до 40 000 грн для оренди житла,
  • отримати консультацію щодо програми єВідновлення,
  • дізнатися актуальну інформацію щодо відновлювальних робіт.

Нагадаємо, вночі, 7 травня, Росія вдарила по Києву. У Дніпровському районі Києва зафіксовано падіння уламків БпЛА на житловий будинок. Також зафіксовано падіння уламків у Соломʼянському та Святошинському районах. У Святошинському – на 10-поверховий житловий будинок. У Шевченківському районі триває рятувальна операція після нічної атаки.

Також о 04:36 ранку в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області внаслідок атаки ворожого дрона сталася пожежа та руйнування на другому поверсі десятиповерхового житлового будинку в одному з житлових комплексів.

До слова, внаслідок нічної дронової атаки російських військ у Шевченківському районі столиці загинула жінка-волонтерка та її син. За словами Ірини, подруги загиблої, жінка була волонтеркою і опікувалася десятьма котами, які також загинули під час атаки.

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Теги: пожежа росія рятувальники гуманітарна допомога дрон Київ обстріл поліція

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