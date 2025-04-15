Росіяни скаржаться на атаку понад сотні дронів

Вночі під атакою БпЛА опинився Курськ

Міноборони Росії заявило, що вночі країну атакували понад 100 дронів. Про це передає «Главком».

Пропагандисти заявили, що російська протиповітряна оборона нібито знищила 115 українських дронів за минулу ніч.

Зокрема, над Курською областю нібито було збито 109 БпЛА, над Воронезькою – три, по одному – над територіями Московського регіону, Брянської та Орловської областей.

Нагадаємо, у ніч на 15 квітня у Росії пролунали вибухи. Як стало відомо з російських телеграм-каналів, під атакою дронів опинився Курськ.

Місцеві жителі повідомляють про активну роботу систем протиповітряної оборони в місті. За їхніми словами, перші вибухи пролунали в районі селища Роздолля.

Внаслідок роботи російських засобів РЕБ один із дронів влучив у верхні поверхи житлової багатоповерхівки. На місці події спостерігається задимлення, а в соціальних мережах з’явилися фото та відео з пошкодженим фасадом будівлі.

До слова, триває 1147-й день повномасштабної війни.

Протягом минулої доби противник завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 86 авіаційних ударів, скинувши при цьому 117 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 1114 дронів-камікадзе та здійснили майже п’ять тисяч обстрілів.