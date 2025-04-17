Надання Україні Taurus: Британія звернулась до Німеччини

The Telegraph: Лондон вже давно виступає за передачу Києву цього озброєння і готовий «посилювати Україну й надалі»

Сполучене Королівство підтримає майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерц у разі ухвалення рішення про надання Україні далекобійних ракет Taurus. Як передає «Главком», про це повідомляє видання The Telegraph з посиланням на британських урядовців.

Чиновники підкреслили, що офіційний Лондон вже давно виступає за передачу Києву цього озброєння і готовий «посилювати Україну й надалі, щоб вона захищала свою суверенну територію».

Taurus за своїми технічними характеристиками переважає ракети Storm Shadow та Scalp, які України отримує від Британії та Франції відповідно.

Крилаті ракети Taurus – це сучасні далекобійні системи озброєння, які здатні завдавати точних ударів по наземних цілях на великих відстанях. Вони розроблені для використання з літаками, і їхнє застосування може суттєво посилити військовий потенціал Збройних сил України. Україна прагне отримати ці ракети від Німеччини для зміцнення оборони, але питання постачання пов’язане з умовами щодо припинення російських атак на цивільні об'єкти.

Нагадаємо, майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що завжди підтримував передачу ракет Taurus Україні, якщо це рішення узгодять з європейськими партнерами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

«Я завжди казав, що зробив би це (погодився на постачання Україні ракет Taurus), але лише за узгодженням з європейськими партнерами», – сказав Мерц.

Майбутній канцлер Німеччини та лідер Християнсько-демократичного союзу зазначив, що вже кілька країн постачають українцям свої крилаті ракети для захисту від російських загарбників.

Однак у Німеччині тривають суперечки у питанні передачі Україні крилатих ракет Taurus. Зокрема дійти згоди у наданні озброєння не можуть в коаліції партій, які працюють над створенням наступного уряду ФНР.

До слова, наприкінці 2024 року канцлер Німеччини Олаф Шольц укотре виступив проти постачання далекобійної зброї Україні. Він аргументує це необхідністю уникнути конфлікту між НАТО і Росією.

Водночас більшість німецьких законодавців хочуть, щоб країна поставила Україні ракети дальнього радіуса дії Taurus.