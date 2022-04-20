Що робити тим, хто постраждав від звірств Росії. Роз’яснення юриста

До середини вересня 2022-го українці можуть подавати особисті позови проти Росії до Європейського суду з прав людини

Усі претензії треба збирати. Навіть через додаток «Дія» можна подати заявку і це обов’язково треба робити

Українці, які прагнуть вибити компенсацію з Російської Федерації за знищене окупантами майно чи інші наслідки війни, можуть звертатися зі своїми позовами до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Про це кандидат юридичних наук, екскерівник Комітету Ради Європи з питань запобігання катуванням Микола Гнатовський пояснив у інтерв’ю «Главкому».

Втім, є один важливий нюанс – позови треба устигнути подати до 16 вересня поточного року. «Європейська конвенція з прав людини діє для Російської Федерації саме до цієї дати», – пояснив Гнатовський.

Крім ЄСПЛ, поки що фізичні особи на міжнародному рівні практично ніде не зможуть відсудити у країни-агресора компенсацію. Гнатовський зазначив, що звертатися до структур ООН теоретично можна, але ті лише зафіксують факт порушення, а щодо можливої компенсації не працюють.

Колишній керівник Комітету Ради Європи з питань запобігання катуванням наголосив, що українцям варто працювати через механізми власної держави. «Ти повідомляєш компетентним органам про те, що з тобою чи твоїми близькими сталося, і держава не лише розслідує це як злочини, але й акумулює всі претензії, щоби потім позиватися на міжнародному рівні». У такому випадку компенсації можна буде отримати із заарештованих коштів чи власності держави-агресора.

Гнатовський пояснив, що подібний механізм уже був застосований між США та Іраном. «Сьогодні це важко уявити стосовно РФ, але ми не знаємо, як кон'юнктура зміниться з плином часу, тому всі ці претензії треба збирати. Навіть через додаток «Дія» можна подати таку заявку і це обов’язково треба робити», – запевнив експерт.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Слідчі Гаазького трибуналу вже в Україні, збирають докази проти РФ.