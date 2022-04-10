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    Думки вголос

    Як вдосконалити законопроєкт про компенсацію за пошкоджене окупантами майно

    • Анна Кирій

      заступник голови Архітектурної Палати Національної спілки архітекторів України

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    Позитивним є те, що законопроєктом пропонується створення реєстру пошкоджених та зруйнованих об&rsquo;єктів нерухомост - Як вдосконалити законопроєкт про компенсацію за пошкоджене окупантами майно
    Позитивним є те, що законопроєктом пропонується створення реєстру пошкоджених та зруйнованих об’єктів нерухомост
    фото: ДСНС України

    Зараз не той час, коли Україна може дозволити собі фрагментарні рішення

    1 квітня 2022 року Верховна Рада України у першому читанні проголосувала за законопроект №7198 «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації» від 24.03.2022.

    Співавторами законопроєкту є десятки народних депутатів та Олена Шуляк, голова партії «Слуга народу».

    З сумом знову констатуємо, що законопроєкт розроблявся і приймався без консультацій з професійними спільнотами в тому числі Архітектурною Палатою НСАУ та Національною спілкою архітекторів України.

    Проаналізувавши текст законопроекту можна сказати наступне:

    З позитивного:

    1. Добре, що тема відшкодування майна в принципі піднімається на законодавчому рівні, це вселяє надію багатьом українцям та підвищує довіру до Держави.

    2. Позитивним є створення реєстру пошкоджених та зруйнованих об’єктів нерухомості. Це – база даних, з якою зручно працювати.

    3. Можливість подання документів в електронному вигляді – зручна цифровізація процесів.

    З негативного:

    1. У переліку отримувачів компенсації чомусь немає юридичних осіб – власників об’єктів нерухомого майна. Вочевидь, юридичні особи також повинні мати право на отримання подібного відшкодування (Стаття 2, частина 1).

    2. При реалізації положень такого закону доцільним було б застосовування позитивної дискримінації. Наприклад, для жінок, які втратили чоловіків на війні, багатодітних сімей, інвалідів, малозабезпечених, військових, людей з найбільш постраждалих міст, тощо. Натомість, зазначається, що жодних привілеїв та обмежень не буде застосовано. Тобто всі стануть в якусь загальну чергу? (Стаття 2, частина 2).

    3. Рішення про надання компенсації приймає Комісія, яка не повинна згідно законопроекту містити жодних профільних фахівців: інженерів з технічного обстеження конструкцій, архітекторів, інженерів-проектувальників. Така Комісія є органом з невизначеною відповідальністю та потенційно корупційними ризиками. (Стаття 3, частина 1, Стаття 9 частина 4).

    4. Звіт про оцінку вартості відновлення пошкодженого майна та методика проведення оцінки – це не описаний в законодавстві документ. Як саме цей документ буде створюватися? За якою методикою? Яким чином? Єдина можлива й описана законодавством схема визначення вартості відновлення майна і контроль за такими фінансами наступний:

    • Технічне обстеження існуючого стану конструкцій будівлі, виконане відповідними сертифікованими фахівцями, складання дефектних актів.
    • Проектна документація на реконструкцію, капітальний чи поточний ремонт такого об’єкту, виконана відповідними сертифікованими фахівцями: архітекторами та інженерами на основі вихідних даних, звіту про технічне обстеження стану конструкцій будівлі.
    • Кошторисна документація, виконана на основі проектної документації (попередній пункт), яка визначає вартість реконструкції, капітального або поточного ремонту.
    • Експертиза проектно-кошторисної документації, яка підтвердить вартість реконструкції, капітального або поточного ремонту.
    • Будівництво реконструкція, капітальний/поточний ремонт на основі розробленої та затвердженої проєктно-кошторисної документації з організацією авторського та технічного нагляду.
    • Прийняття об’єкту в експлуатацію.

    Будь-які інші варіанти оцінки вартості та прийняття рішень є потенційно корупційними схемами (Стаття 3, частина 6, Стаття 5 частина 2, частина 4, Стаття 6 частина 3, Стаття 7 частина 2, 3, Стаття 10 частина1).

    5. В законопроєкті відсутні механізми фінансування робіт з розробки проєктно-кошторисної документації та виконання технічних обстежень стану конструкцій будівель. Це дуже небезпечні речі. Усування від роботи справжніх фахівців: архітекторів, інженерів, тощо призведе до того, що країна фактично залишиться без цих спеціалістів, адже вони вже сьогодні не мають змоги працювати в умовах війни і будуть змушені поїхати з країни в пошуку роботи.

    6. Передбачення грошової компенсації на поточний рахунок отримувача – не державницька позиція. Фінансування робіт має відбуватися законним чином і в спосіб, який створить можливості для економічної діяльності – роботи всіх фахівців – і проєктувальників, і експертів, і будівельників. При цьому, законопроєктом передбачається фінансування будівництва об’єкту, але нічого не сказано щодо фінансування розробки проєктно-кошторисної документації, на основі якої має здійснюватися таке будівництво. Оплачувати кошти напряму будівельним компаніям без проєкту – це порушення законодавства, усталеної логіки створення об’єктів і потенційне розкрадання бюджетних коштів. (Стаття 4, частина 1, Стаття 5 частина 1, Стаття 6 частина 1, Стаття 7 частина 4).

    7. Фінансування роботи Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації згідно законопроекту здійснюватиметься органами місцевого самоврядування. Де вони повинні взяти ці кошти? Фінансування роботи Комісії має здійснюватися зі спеціального фонду відновлення і звітувати має Комісія про свою роботу розпоряднику такого фонду чітко і прозоро (Стаття 9, частина 16).

    8. Користувачами Реєстру пошкодженого та знищеного майна за законопроєктом є хто завгодно крім сертифікованих фахівців – відповідальних виконавців робіт, пов’язаних зі створенням об’єктів архітектури. Тобто одразу виключається законний механізм визначення вартості відновлення, перевірки такої вартості, нівелюється робота професіоналів, створюється знову корупційна зв’язка: фінанси – Міністерство – забудовник (Стаття 13, частина 4).

    Потрібно нагадати, що будь-які будівельні роботи повинні виконуватися на основі проєктно-кошторисної документації з відповідною її експертизою.

    По-перше, це єдиний механізм, що унеможливлює розкрадання коштів і мінімізує корупцію.

    По-друге, це єдиний варіант гарантувати, що відновлений/збудований об’єкт нерухомості відповідатиме державним будівельним нормам щодо міцності, стійкості та безпеки експлуатації.

    По-третє, це дієвий спосіб залишити відповідних фахівців в Україні і не втратити остаточно весь архітектурно-інженерний інтелектуальний потенціал.

    Пропозиції:

    • Всю роботу по визначенню вартості оцінки будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів об’єктів нерухомості мають виконувати сертифіковані фахівці та експерти згідно чинного законодавства.
    • Потрібно мінімізувати роль Комісії до перевірки відповідності документів необхідному переліку та критеріям згідно закону, чітко прописати ці критерії та встановити відповідальність для членів Комісії за можливі порушення.
    • Потрібно визначити механізми фінансування не лише забудовника, а всього ланцюжка учасників процесу: роботи комісії, отримання вихідних даних, розробки проєктно-кошторисної документації, будівництва об’єктів нерухомості.

    Щиро сподіваюся, що пропозиції будуть почуті. Сьогодні потрібно зайняти державницьку позицію і мислити системами. Зараз не той час, коли Україна може дозволити собі фрагментарні рішення.

    Джерело: propertytimes.com.ua

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    Теги: росія окупанти війна будівництво Україна окупація #stoprussia
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    Як вдосконалити законопроєкт про компенсацію за пошкоджене окупантами майно