Як вдосконалити законопроєкт про компенсацію за пошкоджене окупантами майно

Позитивним є те, що законопроєктом пропонується створення реєстру пошкоджених та зруйнованих об’єктів нерухомост

Зараз не той час, коли Україна може дозволити собі фрагментарні рішення

1 квітня 2022 року Верховна Рада України у першому читанні проголосувала за законопроект №7198 «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації» від 24.03.2022.

Співавторами законопроєкту є десятки народних депутатів та Олена Шуляк, голова партії «Слуга народу».

З сумом знову констатуємо, що законопроєкт розроблявся і приймався без консультацій з професійними спільнотами в тому числі Архітектурною Палатою НСАУ та Національною спілкою архітекторів України.

Проаналізувавши текст законопроекту можна сказати наступне:

З позитивного:

1. Добре, що тема відшкодування майна в принципі піднімається на законодавчому рівні, це вселяє надію багатьом українцям та підвищує довіру до Держави.

2. Позитивним є створення реєстру пошкоджених та зруйнованих об’єктів нерухомості. Це – база даних, з якою зручно працювати.

3. Можливість подання документів в електронному вигляді – зручна цифровізація процесів.

З негативного:

1. У переліку отримувачів компенсації чомусь немає юридичних осіб – власників об’єктів нерухомого майна. Вочевидь, юридичні особи також повинні мати право на отримання подібного відшкодування (Стаття 2, частина 1).

2. При реалізації положень такого закону доцільним було б застосовування позитивної дискримінації. Наприклад, для жінок, які втратили чоловіків на війні, багатодітних сімей, інвалідів, малозабезпечених, військових, людей з найбільш постраждалих міст, тощо. Натомість, зазначається, що жодних привілеїв та обмежень не буде застосовано. Тобто всі стануть в якусь загальну чергу? (Стаття 2, частина 2).

3. Рішення про надання компенсації приймає Комісія, яка не повинна згідно законопроекту містити жодних профільних фахівців: інженерів з технічного обстеження конструкцій, архітекторів, інженерів-проектувальників. Така Комісія є органом з невизначеною відповідальністю та потенційно корупційними ризиками. (Стаття 3, частина 1, Стаття 9 частина 4).

4. Звіт про оцінку вартості відновлення пошкодженого майна та методика проведення оцінки – це не описаний в законодавстві документ. Як саме цей документ буде створюватися? За якою методикою? Яким чином? Єдина можлива й описана законодавством схема визначення вартості відновлення майна і контроль за такими фінансами наступний:

Технічне обстеження існуючого стану конструкцій будівлі, виконане відповідними сертифікованими фахівцями, складання дефектних актів.

Проектна документація на реконструкцію, капітальний чи поточний ремонт такого об’єкту, виконана відповідними сертифікованими фахівцями: архітекторами та інженерами на основі вихідних даних, звіту про технічне обстеження стану конструкцій будівлі.

Кошторисна документація, виконана на основі проектної документації (попередній пункт), яка визначає вартість реконструкції, капітального або поточного ремонту.

Експертиза проектно-кошторисної документації, яка підтвердить вартість реконструкції, капітального або поточного ремонту.

Будівництво реконструкція, капітальний/поточний ремонт на основі розробленої та затвердженої проєктно-кошторисної документації з організацією авторського та технічного нагляду.

Прийняття об’єкту в експлуатацію.

Будь-які інші варіанти оцінки вартості та прийняття рішень є потенційно корупційними схемами (Стаття 3, частина 6, Стаття 5 частина 2, частина 4, Стаття 6 частина 3, Стаття 7 частина 2, 3, Стаття 10 частина1).

5. В законопроєкті відсутні механізми фінансування робіт з розробки проєктно-кошторисної документації та виконання технічних обстежень стану конструкцій будівель. Це дуже небезпечні речі. Усування від роботи справжніх фахівців: архітекторів, інженерів, тощо призведе до того, що країна фактично залишиться без цих спеціалістів, адже вони вже сьогодні не мають змоги працювати в умовах війни і будуть змушені поїхати з країни в пошуку роботи.

6. Передбачення грошової компенсації на поточний рахунок отримувача – не державницька позиція. Фінансування робіт має відбуватися законним чином і в спосіб, який створить можливості для економічної діяльності – роботи всіх фахівців – і проєктувальників, і експертів, і будівельників. При цьому, законопроєктом передбачається фінансування будівництва об’єкту, але нічого не сказано щодо фінансування розробки проєктно-кошторисної документації, на основі якої має здійснюватися таке будівництво. Оплачувати кошти напряму будівельним компаніям без проєкту – це порушення законодавства, усталеної логіки створення об’єктів і потенційне розкрадання бюджетних коштів. (Стаття 4, частина 1, Стаття 5 частина 1, Стаття 6 частина 1, Стаття 7 частина 4).

7. Фінансування роботи Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації згідно законопроекту здійснюватиметься органами місцевого самоврядування. Де вони повинні взяти ці кошти? Фінансування роботи Комісії має здійснюватися зі спеціального фонду відновлення і звітувати має Комісія про свою роботу розпоряднику такого фонду чітко і прозоро (Стаття 9, частина 16).

8. Користувачами Реєстру пошкодженого та знищеного майна за законопроєктом є хто завгодно крім сертифікованих фахівців – відповідальних виконавців робіт, пов’язаних зі створенням об’єктів архітектури. Тобто одразу виключається законний механізм визначення вартості відновлення, перевірки такої вартості, нівелюється робота професіоналів, створюється знову корупційна зв’язка: фінанси – Міністерство – забудовник (Стаття 13, частина 4).

Потрібно нагадати, що будь-які будівельні роботи повинні виконуватися на основі проєктно-кошторисної документації з відповідною її експертизою.

По-перше, це єдиний механізм, що унеможливлює розкрадання коштів і мінімізує корупцію.

По-друге, це єдиний варіант гарантувати, що відновлений/збудований об’єкт нерухомості відповідатиме державним будівельним нормам щодо міцності, стійкості та безпеки експлуатації.

По-третє, це дієвий спосіб залишити відповідних фахівців в Україні і не втратити остаточно весь архітектурно-інженерний інтелектуальний потенціал.

Пропозиції:

Всю роботу по визначенню вартості оцінки будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів об’єктів нерухомості мають виконувати сертифіковані фахівці та експерти згідно чинного законодавства.

Потрібно мінімізувати роль Комісії до перевірки відповідності документів необхідному переліку та критеріям згідно закону, чітко прописати ці критерії та встановити відповідальність для членів Комісії за можливі порушення.

Потрібно визначити механізми фінансування не лише забудовника, а всього ланцюжка учасників процесу: роботи комісії, отримання вихідних даних, розробки проєктно-кошторисної документації, будівництва об’єктів нерухомості.

Щиро сподіваюся, що пропозиції будуть почуті. Сьогодні потрібно зайняти державницьку позицію і мислити системами. Зараз не той час, коли Україна може дозволити собі фрагментарні рішення.

Джерело: propertytimes.com.ua

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