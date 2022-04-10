Як вдосконалити законопроєкт про компенсацію за пошкоджене окупантами майно
Зараз не той час, коли Україна може дозволити собі фрагментарні рішення
1 квітня 2022 року Верховна Рада України у першому читанні проголосувала за законопроект №7198 «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації» від 24.03.2022.
Співавторами законопроєкту є десятки народних депутатів та Олена Шуляк, голова партії «Слуга народу».
З сумом знову констатуємо, що законопроєкт розроблявся і приймався без консультацій з професійними спільнотами в тому числі Архітектурною Палатою НСАУ та Національною спілкою архітекторів України.
Проаналізувавши текст законопроекту можна сказати наступне:
З позитивного:
1. Добре, що тема відшкодування майна в принципі піднімається на законодавчому рівні, це вселяє надію багатьом українцям та підвищує довіру до Держави.
2. Позитивним є створення реєстру пошкоджених та зруйнованих об’єктів нерухомості. Це – база даних, з якою зручно працювати.
3. Можливість подання документів в електронному вигляді – зручна цифровізація процесів.
З негативного:
1. У переліку отримувачів компенсації чомусь немає юридичних осіб – власників об’єктів нерухомого майна. Вочевидь, юридичні особи також повинні мати право на отримання подібного відшкодування (Стаття 2, частина 1).
2. При реалізації положень такого закону доцільним було б застосовування позитивної дискримінації. Наприклад, для жінок, які втратили чоловіків на війні, багатодітних сімей, інвалідів, малозабезпечених, військових, людей з найбільш постраждалих міст, тощо. Натомість, зазначається, що жодних привілеїв та обмежень не буде застосовано. Тобто всі стануть в якусь загальну чергу? (Стаття 2, частина 2).
3. Рішення про надання компенсації приймає Комісія, яка не повинна згідно законопроекту містити жодних профільних фахівців: інженерів з технічного обстеження конструкцій, архітекторів, інженерів-проектувальників. Така Комісія є органом з невизначеною відповідальністю та потенційно корупційними ризиками. (Стаття 3, частина 1, Стаття 9 частина 4).
4. Звіт про оцінку вартості відновлення пошкодженого майна та методика проведення оцінки – це не описаний в законодавстві документ. Як саме цей документ буде створюватися? За якою методикою? Яким чином? Єдина можлива й описана законодавством схема визначення вартості відновлення майна і контроль за такими фінансами наступний:
- Технічне обстеження існуючого стану конструкцій будівлі, виконане відповідними сертифікованими фахівцями, складання дефектних актів.
- Проектна документація на реконструкцію, капітальний чи поточний ремонт такого об’єкту, виконана відповідними сертифікованими фахівцями: архітекторами та інженерами на основі вихідних даних, звіту про технічне обстеження стану конструкцій будівлі.
- Кошторисна документація, виконана на основі проектної документації (попередній пункт), яка визначає вартість реконструкції, капітального або поточного ремонту.
- Експертиза проектно-кошторисної документації, яка підтвердить вартість реконструкції, капітального або поточного ремонту.
- Будівництво реконструкція, капітальний/поточний ремонт на основі розробленої та затвердженої проєктно-кошторисної документації з організацією авторського та технічного нагляду.
- Прийняття об’єкту в експлуатацію.
Будь-які інші варіанти оцінки вартості та прийняття рішень є потенційно корупційними схемами (Стаття 3, частина 6, Стаття 5 частина 2, частина 4, Стаття 6 частина 3, Стаття 7 частина 2, 3, Стаття 10 частина1).
5. В законопроєкті відсутні механізми фінансування робіт з розробки проєктно-кошторисної документації та виконання технічних обстежень стану конструкцій будівель. Це дуже небезпечні речі. Усування від роботи справжніх фахівців: архітекторів, інженерів, тощо призведе до того, що країна фактично залишиться без цих спеціалістів, адже вони вже сьогодні не мають змоги працювати в умовах війни і будуть змушені поїхати з країни в пошуку роботи.
6. Передбачення грошової компенсації на поточний рахунок отримувача – не державницька позиція. Фінансування робіт має відбуватися законним чином і в спосіб, який створить можливості для економічної діяльності – роботи всіх фахівців – і проєктувальників, і експертів, і будівельників. При цьому, законопроєктом передбачається фінансування будівництва об’єкту, але нічого не сказано щодо фінансування розробки проєктно-кошторисної документації, на основі якої має здійснюватися таке будівництво. Оплачувати кошти напряму будівельним компаніям без проєкту – це порушення законодавства, усталеної логіки створення об’єктів і потенційне розкрадання бюджетних коштів. (Стаття 4, частина 1, Стаття 5 частина 1, Стаття 6 частина 1, Стаття 7 частина 4).
7. Фінансування роботи Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації згідно законопроекту здійснюватиметься органами місцевого самоврядування. Де вони повинні взяти ці кошти? Фінансування роботи Комісії має здійснюватися зі спеціального фонду відновлення і звітувати має Комісія про свою роботу розпоряднику такого фонду чітко і прозоро (Стаття 9, частина 16).
8. Користувачами Реєстру пошкодженого та знищеного майна за законопроєктом є хто завгодно крім сертифікованих фахівців – відповідальних виконавців робіт, пов’язаних зі створенням об’єктів архітектури. Тобто одразу виключається законний механізм визначення вартості відновлення, перевірки такої вартості, нівелюється робота професіоналів, створюється знову корупційна зв’язка: фінанси – Міністерство – забудовник (Стаття 13, частина 4).
Потрібно нагадати, що будь-які будівельні роботи повинні виконуватися на основі проєктно-кошторисної документації з відповідною її експертизою.
По-перше, це єдиний механізм, що унеможливлює розкрадання коштів і мінімізує корупцію.
По-друге, це єдиний варіант гарантувати, що відновлений/збудований об’єкт нерухомості відповідатиме державним будівельним нормам щодо міцності, стійкості та безпеки експлуатації.
По-третє, це дієвий спосіб залишити відповідних фахівців в Україні і не втратити остаточно весь архітектурно-інженерний інтелектуальний потенціал.
Пропозиції:
- Всю роботу по визначенню вартості оцінки будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів об’єктів нерухомості мають виконувати сертифіковані фахівці та експерти згідно чинного законодавства.
- Потрібно мінімізувати роль Комісії до перевірки відповідності документів необхідному переліку та критеріям згідно закону, чітко прописати ці критерії та встановити відповідальність для членів Комісії за можливі порушення.
- Потрібно визначити механізми фінансування не лише забудовника, а всього ланцюжка учасників процесу: роботи комісії, отримання вихідних даних, розробки проєктно-кошторисної документації, будівництва об’єктів нерухомості.
Щиро сподіваюся, що пропозиції будуть почуті. Сьогодні потрібно зайняти державницьку позицію і мислити системами. Зараз не той час, коли Україна може дозволити собі фрагментарні рішення.
Джерело: propertytimes.com.ua