Як подати заявку про пошкоджене майно під час війни: інструкція

У додатку «Дія» можна повідомити про пошкоджене чи знищене майно

Держава готова допомогти українцям відбудувати втрачене житло внаслідок бойових дій. Тепер у додатку «Дія» можна повідомити про пошкоджене чи знищене майно. Це допоможе оцінити збитки, щоб після перемоги їх відшкодувати. Про це повідомляє Мінцифри.

Хто може подати заявку

Послугою можуть скористатися тільки громадяни України, у яких від початку війни 24 лютого було пошкоджено:

Приватні будинки (садибні, дачні та садові)

Квартири

Інші житлові приміщення (на які зареєстровано окреме право власності, а не в складі будинку)

Як подати заявку на пошкоджене майно в Дії?

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У розділі Послуги оберіть Повідомлення про пошкоджене майно.

Заповніть форму, вказавши необхідну інформацію (ПІБ, РНОКПП, контактні дані та інформація про об’єкт, що було пошкоджено).

Після реєстрації повідомлення очікуйте на інформацію про початок процедури оцінки та компенсації, що будуть визначені урядом найближчим часом.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив уряду розробити комплексу програму підтримки українців, які втратили свої домівки через бойові дії. Президента зазначив, що влада вже має контури цієї ініціативи.