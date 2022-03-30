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    Рада підготувала проєкт закону про компенсацію втраченого житла

    Українцям компенсують втрачене через війну житло - Рада підготувала проєкт закону про компенсацію втраченого житла
    Українцям компенсують втрачене через війну житло
    фото: Новинарня

    У документі йдеться про надання житлової площі з обмеженням до 150 кв. метрів

    У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №7198, розроблений парламентом спільно з урядом та за ініціативи президента, який дозволить забезпечувати українців компенсацію за пошкодження та знищення житла під час війни. Про це повідомила голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк у Telegram.

    Зокрема, йдеться про надання житлової площі з обмеженням до 150 кв. метрів, а не грошей.

    Люди, домівки яких зруйновано чи пошкоджено внаслідок бойових дій, мають зареєструватися через застосунок «Дія», щоб отримати право на компенсацію. Ініціатива стосується лише житлових приміщень громадян України.

    «Це дозволить державі вже зараз почати працювати та прораховувати витрати на відновлення житла, зокрема йдеться про сотні мільярдів гривень», – зазначила депутатка.

    Вона додала, що в законопроєкті також передбачено, що людина зможе обирати місто, де хоче оселитися.

    Додамо, що деякі українські родини зможуть отримати грошову допомогу від ЮНІСЕФ.

    Також нагадаємо, що «Укрпошта» розпочала виплату пенсій за квітень.

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    Теги: росія окупанти Верховна Рада війна житло Україна окупація #stoprussia
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    Рада підготувала проєкт закону про компенсацію втраченого житла