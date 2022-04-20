Юрист пояснив, як покарати Росію в міжнародних судах

«42 держави звернулися до Міжнародного кримінального суду із вимогою розслідувати злочини»

Після 24 лютого Україна може позиватися до Росії та звинувачувати її у геноциді. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів кандидат юридичних наук Микола Гнатовський, який у минулому очолював Комітет Ради Європи з питань запобігання катуванням.

«Перші претензії до Росії вже висунуті. Головне, що ми отримали наказ Міжнародного суду ООН, однозначний і категоричний, аби Росія негайно припинила бойові дії. Росія це ігнорує, але кожен день цього ігнорування погіршує її ситуацію. Ще раніше був отриманий наказ ЄСПЛ про заборону нападати саме на цивільних осіб, цивільні об’єкти тощо. Як підтверджують численні свідчення, він так само ігнорується росіянами», – каже правник.

За словами Миколи Гнатовського, ця фаза агресії нарешті підштовхнула Міжнародний кримінальний суд перейти до стадії офіційного розслідування злочинів, які було скоєно з 2014 року. А це дуже важлива стадія, бо вона переходить у конкретні звинувачення конкретних людей із подальшим арештом.

«Ще 42 держави звернулися до Міжнародного кримінального суду із вимогою розслідувати злочини, що зараз вчиняються Росією на території України. Тож суд, якщо він буде наразі ефективним в Україні, має шанс, так би мовити, виправдатися за всі свої відносні невдачі попередніх двадцяти років», – пояснив Гнатовський.

Нагадаємо, безпрецедентність нинішньої фази збройного конфлікту між Російською Федерацією та Україною, яка почалася 24 лютого 2022 року, полягає в тому, що вперше з часів Другої світової війни в Європі почався повномасштабний збройний напад, агресивна війна, розв’язана однією суверенною державою проти іншої.