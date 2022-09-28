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Американський генерал повідомив оптимістичну новину про деокупацію Криму

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Американський генерал повідомив оптимістичну новину про деокупацію Криму
фото: lrt.lt

Ходжес: «Я маю велику довіру до Генштабу Збройних Сил України»

Збройні сили України до кінця 2022 року відтіснять російських окупантів на позиції 23 лютого. А вже до середини наступного року ЗСУ можуть опинитися у Криму. Про це заявив колишній командувач армії США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес в інтерв'ю виданню LRT.

«Я маю велику довіру до Генштабу Збройних Сил України. Вони були дуже розумні, добре виконували планово-підготовчу роботу. Я був би терплячим, тому що вони продовжують погіршувати стан російської логістики. Я сподіваюся, що ми побачимо подальший тиск на російські війська. Ви не побачите щодня зайняте (росіянами, – ред.) місто, це просто неможливо. Але я все ж таки сподіваюся, що до кінця цього року українські сили відтіснять російські війська на позиції 23 лютого, а до середини наступного року українці будуть у Криму», – заявив він.

Раніше американський генерал пророкував поразку рашистів після мобілізації. Також  генерал Ходжес назвав три фактори, які можуть призвести до розпаду Росії.

Нагадаємо, триває 217-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Крім того, намагається відновити втрачені позиції на окремих напрямках, веде повітряну розвідку.

Теги: місто українці США війна Крим окупація деокупація

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