РФ дала команду кидати мобілізованих кримських татар у найбільш гарячі точки

Із Севастополя на Херсонщину відправлено 2 тис. осіб, мобілізованих у Криму

Російське військове керівництво продовжує вживати заходів з поповнення втрат в живій силі. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 29 вересня.

Відомо про відправлення 27 вересня із Севастополя до Херсонської області 2 тис. осіб, мобілізованих у Криму.

До того ж, військові комісари на тимчасово окупованій території Криму отримали розпорядження щодо першочерговості призову до лав російських окупаційних військ кримських татар із направленням їх у бойові частини, що виконують завдання у районах найбільш інтенсивного ведення бойових дій. Впродовж 26 вересня цього року лише у Сакському районі мобілізовано 21 особу зазначеної національності.

Раніше стало відомо, що окупаційна адміністрація півострова Крим мобілізувала до росармії 60 тис. чоловіків.

Нагадаємо, «очільник» окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов у своєму Telegram оголосив, що мобілізаційні заходи на окупованому півострові завершилася 25 вересня.

Постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева в ефірі телемарафону заявила, що за кілька днів кримські татари на окупованому півострові отримали понад 1500 повісток.

Повідомлялося, що жителям тимчасово окупованого Росією Криму заборонили виїзд з півострова без дозволу військкомату.

Аналітик правозахисної організації «Крим SOS» Євген Ярошенко раніше заявив, що мобілізація кримських татар до російської армії може спричинити геноцид. За попередніми оцінками, як зазначив правозахисник, приблизно 90% повісток у Криму отримали кримські татари. Водночас кримські татари становлять 13-15% населення півострова.

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