На найбільшій авіабазі російських окупантів Бельбек пролунали вибухи

Від двох до чотирьох вибухів було чути з різних районів міста

Ввечері 18 серпня в окупованому Криму пролунали вибухи на найбільшій авіабазі російських окупантів Бельбек, розташованій у північно-західній частині Севастополя. Про це повідомив російський пропагандист Володимир Соловйов посилаючись на заяву «губернатора» Севастополя Михайла Розвожаєва.

«У районі аеропорту Бельбек засобами ППО за попередніми даними було збито безпілотний літальний апарат, жодних пошкоджень немає, ніхто не постраждав», – написав пропагандист.

Місцеві жителі підтверджують, що щось гупало - від двох до чотирьоз вибухів було чути з різних районів міста.

Зазначимо, що у тимчасово окупованому Севастополі оголошено повітряну тривогу. Раніше тривога оголошувалася на всій території АР Крим.

Нагадаємо, ввечері, 18 серпня, у тимчасово окупованій Керчі спрацювала система ППО.

Також 18 серпня у районі села Тимонове Валуйського міського округу у Бєлгородській області РФ виникла пожежа на складі із боєприпасами російських військових.