Що всередині «Паляниці»? Військові здивували вмістом британського сухпаю (фото)

Генштаб показав, із чого складається добовий раціон «Паляниця» від Великої Британії

Розпаковка – Генеральний штаб Збройних сил України показав, із чого складається добовий раціон «Паляниця» від Великої Британії.

Так, на оприлюдненому знімку видно, що всередині сухпаю є бекон, мюслі, хот-дог, шоколад, горішки та кава.

Раніше стало відомо, що Росія забезпечила своїх солдат просроченою їжею на три дні. Також вийшло відео, де показано наповнення аптечки окупантів.

Нічого дивного, там лише жгут та бинти. Схоже, що російські генерали не вважають за потрібне рятувати життя своїх підлеглих.

Нагадаємо, ще один полонений російський загарбник, який бігав чотири дні Україною, тепер у полоні, дзвонить батькам і плаче.

Але що здивувало навіть українських захисників, так це те, як його батьки сприйняли новину про полон сина.