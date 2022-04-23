Крейсер «Москва» став культурною спадщиною України

Крейсер «Москва» перебуває на глибині 45-50 метрів за 80 миль від Одеси

Російський ракетний крейсер «Москва», який підбили українські військові, занесли до реєстру підводної культурної спадщини України. У переліку він отримав номер 2064. Про це повідомило Міністерство оборони України.

«За 80 миль від Одеси, знаменитим крейсером і найбільш затонулим об’єктом дна Чорного моря можна буде милуватися, особливо не занурюючись. Відповідно до Конвенції ЮНЕСКО, усі сліди людської діяльності на дні Чорного моря, в межах економічної діяльності нашої держави є власністю України!» – повідомили у відомстві.

Крейсер поставили на облік в Національному військово-морському музеї України. Як повідомив директор музею Сергій Воронов, точні координати, де «Москву» востаннє бачили на плаву, передали британці. Крейсер перебуває на глибині 45-50 метрів.

Судно водотоннажністю 11,5 тисяч тонн побудували у Миколаєві й вперше спустили на воду у 1979 році. Довжина крейсера – 186,4 метра.

«Безумовно, підіймати його ніхто не буде. У майбутньому це буде надцікавий об’єкт для дайвінгу, враховуючи його габарити. А це приблизно як 14-поверховий житловий будинок. Тепер крейсер «Москва» – найбільший затонулий у Чорному морі об’єкт», – наголосив Воронов.

За його словами, крейсер підпадає під категорію «рідкісні зразки науки та техніки».

«Таких крейсерів побудували лише чотири. Крейсер «Варяг» – на Тихому океані, «Маршал Устінов» – на північному флоті РФ. Ми такого ж типу маємо крейсер «Україна» на Миколаївському заводі, який стане кораблем-музеєм. Тепер, дякуючи нашим військовим, у нас їх два», – наголосив директор музею.

Ба більше, Національний військово-морський музей України вже оформлює наступний трофей, що стане частиною підводної культурної спадщини України під номером 2065.

«Це прикордонний сторожовий корабель «Изумруд», який, за інформацією ВМС України, теж потопили. Зараз ми чекаємо більш точних координат, щоб зрозуміти, у яких водах він лежить», – розповів Воронов.

Нагадаємо, що удару українськими ракетами «Нептун» по ворожому крейсеру «Москва» було завдано 13 квітня. Водночас у Міноборони Росії стверджували, що судно внаслідок «детонації боєкомплекту» та пожежі не затонуло і «зберігає плавучість». Проте 14 квітня у відомстві визнали, що флагман російського флоту затонув.

У командуванні ЧФ РФ вже почалися «чистки» з метою пошуку «винного» у знищенні крейсера. Командувача Чорноморського флоту Росії адмірала Ігоря Осіпова зняли з посади та заарештували після знищення крейсера «Москва».