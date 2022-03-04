Батьки полоненого окупанта шокували своєю зневагою до сина (відео)

Невже росіянам плювати на власних дітей?

Ще один полонений російський загарбник, який бігав чотири дні Україною, тепер у полоні, дзвонить батькам і плаче.

«Знайомтесь – Блажко Сергій Вадимович, 24.09.1998 р.н. Рядовий, навідник БТР (в/ч 90600). Житель Самарської обл., Кінель, вул. Елеваторна, 3. Кілька днів тинявся він навколишніми лісами з таким же воїном – своїм командиром, старшим лейтенантом Романом Ніканоровим. Сьогодні обидва просять пробачити їх. Немов школярі, які порушили дисципліну на уроці» повідомляють автори відео.

Але що здивувало навіть українських захисників, так це те, як його батьки сприйняли новину про полон сина.

Реакція батьків на полон сина вражає холоднокровністю та зневагою.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав світ зупинити державу-терориста. Глава держави наголосив, що Росія – це єдина держава у світі, яка обстрілює атомну електростанцію.

Як повідомлялося, російське окупаційне командування вже використало не менше 95% підготовлених батальйонних тактичних груп і потребує термінового підтягування резерву.