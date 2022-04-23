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    Події в Україні

    Головнокомандувач ЗСУ звернувся до популярних блогерів: помовчіть

    У нас потужний, підступний і безжалісний ворог, який використовує будь-що для нанесення нам втрат, каже Залужний - Головнокомандувач ЗСУ звернувся до популярних блогерів: помовчіть
    У нас потужний, підступний і безжалісний ворог, який використовує будь-що для нанесення нам втрат, каже Залужний
    фото з відкритих джерел

    Валерій Залужний закликав блогерів з великими аудиторіями утриматись від публічних оцінок бойових дій, логістики, забезпечення і рішень командирів

    Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний закликав популярних блогерів із мільйонними аудиторіями не ставати інструментом у руках ворога.

    Підставою для такого звернення став той факт, що у соцмережах періодично з’являється інформація, яку росіяни використовують для нанесення втрат Збройним Силам України.

    «Військове керівництво не надає жодної важливої інформації про поточні операції та володіє всією повнотою інформації. Тиша є запорукою успішного знищення противника», – зауважив Залужний.

    Раніше Валерій Залужний звертався до політиків, які, перебуваючи в тилових містах, розповідають про «зраду» і роблять «оцінки» оперативної обстановки.

    «Своїми безвідповідальними заявами, на зразок, противник щось нібито без проблем взяв або що нібито готується здача країни, ви ображаєте наших воїнів, – заявив він. – Сили оборони героїчно протистоять ворогу, якого називали другою армією у світі. Ми зупинили противника на всіх напрямках. Ми завдали їм таких втрат, яких вони ніколи не бачили і не могли уявити. Про це знають всі українці. Про це знає світ».

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Головнокомандувач ЗСУ звернувся до популярних блогерів: помовчіть