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    Окупанти воюють з майже порожніми аптечками (відео)

    Тепер весь світ знає, наскільки ганебна російська армія - Окупанти воюють з майже порожніми аптечками (відео)
    Тепер весь світ знає, наскільки ганебна російська армія
    скріншот з відео

    Схоже, життя окупантів нічого не варте навіть для їх керівництва

    Триває дев'ята доба повномасштабного вторгнення Росії.

    Українські захисники весь час дають відсіч окупантам, та беруть тих у полон.

    Якщо раніше стало відомо, що Росія забезпечила своїх солдат просроченою їжею на три дні, то тепер вийшло відео, де показано наповнення аптечки окупантів.

    Нічого дивного, там лише жгут та бинти. Схоже, що російські генерали не вважають за потрібне рятувати життя своїх підлеглих.

    Нагадаємо, ще один полонений російський загарбник, який бігав чотири дні Україною, тепер у полоні, дзвонить батькам і плаче.

    Але що здивувало навіть українських захисників, так це те, як його батьки сприйняли новину про полон сина.

    Теги: Росія окупанти війна ліки солдат #stoprussia
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    Окупанти воюють з майже порожніми аптечками (відео)