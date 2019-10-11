ГПУ викликала на допит як підозрювану ексміністра часів Януковича Лукаш
Допит має відбутися 17 жовтня
Генпрокуратура викликала на допит як підозрювану міністра юстиції часів Януковича Олену Лукаш. Її підозрюють у заволодінні бюджетними коштами.
Про це повідомила сама Лукаш у Facebook.
Вона оприлюднила копію повістки, у якій вказано, що її викликають «для проведення слідчих і процесуальних дій, а саме повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та допиту в якості підозрюваного».
Допит має відбутися 17 жовтня о 14:00, прийти Лукаш повинна до старшого слідчого в особливо важливих справах.
У 2015 році ГПУ порушила кримінальну справу проти Лукаш за підозрою у заволодінні за попередньою змовою групою осіб коштами держбюджету України у розмірі понад 2 мільйони гривень.
Олена Лукаш була призначена на посаду міністра юстиції у липні 2013 року, у січні 2014-го вона пішла у відставку.