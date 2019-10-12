На Кіровоградщині затримали банду «чорних лісорубів»



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Правоохоронці затримали «лісорубів»під час транспортування чергової партії лісу Фото: СБУ

Збитки держави оцінюють у понад 600 тисяч гривень

Десятьох осіб, які займалися незаконним вирубуванням дерев, затримала Служба безпеки України на Кіровоградщині.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Збитки держави оцінюють у понад 600 тисяч гривень. Так, у Світловодському районі працівник одного з державних лісових господарств вирішив підзаробити.

Користуючись службовим становищем, зловмисник систематично вирубував насадження на ввіреній йому ділянці для продажу місцевому населенню.

Правоохоронці затримали чоловіка під час транспортування чергової партії лісу загальною вартістю майже 300 тисяч гривень. Ще дві групи «чорних лісорубів» з 4 і 5 осіб у кожній викрили правоохоронці в Голованівському районі області.

Ділки діяли за аналогічною схемою, а дерева вирубували у лісосмугах поблизу населених пунктів. Затримали зловмисників під час відвантаження чергових партій деревини.

За попередніми оцінками, внаслідок їхніх протиправних дій, державі завдано збитки на більше ніж триста тисяч гривень.

Наразі у межах розпочатих кримінальних проваджень тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозри у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 246 (незаконна вирубка лісу) Кримінального кодексу України.