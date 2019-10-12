Помста за собаку. Лондонський суд виніс вирок росіянину, який зарізав батьків



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Суд в Лондоні визнав громадянина Росії Сергія Кудрявцева винним у вбивстві батьків

На момент скоєння злочину чоловік був при здоровому глузді

Суд в Лондоні визнав 48-річного громадянина Росії Сергія Кудрявцева винним у вбивстві батьків 68-ти і 69-ти років.

Про це передає радіостанція LBC.

Центральний лондонський кримінальний суд Олд-Бейлі засудив 48-річного громадянина Росії Сергія Кудрявцева до 26 років в'язниці.

Згідно з матеріалами суду, розправився росіянин зі своєю 68-річною матір'ю Тетяною Кудрявцевої і 69-річним батьком Володимиром в їх квартирі, розташованій в лондонському районі Кенсінгтон. В той день між родичами виникла сварка - чоловікові здалося, що його батьки погано ставляться до його собаки породи неаполітанський мастиф на прізвисько Ензо. У гніві 48-річний громадянин РФ завдав родичам множинні ножові поранення.

Тільки через три дні після вбивства злочинець сам подзвонив в правоохоронні органи і зізнався в скоєному.

Після прибуття поліцейські виявили у ванні тіло 68-річної жінки, її мертвий чоловік знаходився в спальній кімнаті.

Раніше на допитах чоловік розповідав, що неодноразово лаявся з батьками через те, що вони постійно відкривають вікна будинку і влаштовують протяг в той час, коли на підлозі лежить собака, стан якої став погіршуватися з віком.

Проведена психіатрична експертиза показала, що на момент скоєння злочину чоловік був при здоровому глузді. Ще на засіданні, що пройшло 3 жовтня, Кудрявцев заявив, що віддавав собі звіт в тому, що відбувається.

«Не можу сказати, що я це планував. Якби ви запитали мене напередодні, чи збираюся я це зробити, я б сказав: «Ні, звичайно ж ні». У той же час в день, коли це сталося, я повністю віддавав собі звіт в тому, що я роблю», - розповідав чоловік на слуханні справи, передає агентство Press Association.

Він зізнався, що замислювався про вбивство ще за три місяці до розправи.

«Я уявляв собі сценарії того, як це станеться, але для того, щоб заспокоїтися, намагався впоратися з люттю», - додав Кудрявцев.

Відомо, що раніше росіянин 10 років пропрацював в студії візуальних ефектів Weta Digital Пітера Джексона в Веллінгтоні. Там він разом з командою працював над такими фільмами, як «Володар кілець», «Люди Ікс: Остання битва», «Повстання планети мавп», «Кінг Конг» і «Аватар». Однак остання його робота в якості спеціаліста з візуальних ефектів датується 2012 роком - тоді він створював візуальний ряд для фільму «Прометей». Крім того, крім російського, у Кудрявцева також є громадянство Нової Зеландії.