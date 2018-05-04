Школярі отримуватимуть ID-картки у пріоритетному порядку

Перший паспорт у формі ID-картки видається безкоштовно

Керівникам обласних управлінь міграційної служби надано доручення щодо організації максимального сприяння процесу оформлення ID-карток випускникам загальноосвітніх навчальних закладів. Про це повідомляє прес-служба ДМС. «Керівники територіальних підрозділів, у співпраці із місцевими управліннями освіти та керівниками навчальних закладів



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Перший паспорт у формі ID-картки видається безкоштовно

Керівникам обласних управлінь міграційної служби надано доручення щодо організації максимального сприяння процесу оформлення ID-карток випускникам загальноосвітніх навчальних закладів. Про це повідомляє прес-служба ДМС.

«Керівники територіальних підрозділів, у співпраці із місцевими управліннями освіти та керівниками навчальних закладів вирішуватимуть питання організації прийому учнів в окремо встановлені години та невідкладно прийматимуть рішення про документування після проведення відповідних перевірок», - йдеться у повідомленні.

Перший паспорт у формі ID-картки видається безкоштовно. Для оформлення ID-картки вперше школярам необхідно звернутися до підрозділу ДМС або центру надання адмінпослуг (ЦНАП) за місцем реєстрації та надати свідоцтво про народження, паспорти батьків (або одного з них), довідку про реєстрацію місця проживання (видає орган реєстрації, утворений місцевою адміністрацією).