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    Події в Україні

    Школярі отримуватимуть ID-картки у пріоритетному порядку

    Перший паспорт у формі ID-картки видається безкоштовно
    Керівникам обласних управлінь міграційної служби надано доручення щодо організації максимального сприяння процесу оформлення ID-карток випускникам загальноосвітніх навчальних закладів. Про це повідомляє прес-служба ДМС. «Керівники територіальних підрозділів, у співпраці із місцевими управліннями освіти та керівниками навчальних закладів
    • Сьогодні, 15:10
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    Перший паспорт у формі ID-картки видається безкоштовно

    Керівникам обласних управлінь міграційної служби надано доручення щодо організації максимального сприяння процесу оформлення ID-карток випускникам загальноосвітніх навчальних закладів. Про це повідомляє прес-служба ДМС.

    «Керівники територіальних підрозділів, у співпраці із місцевими управліннями освіти та керівниками навчальних закладів вирішуватимуть питання організації прийому учнів в окремо встановлені години та невідкладно прийматимуть рішення про документування після проведення відповідних перевірок», - йдеться у повідомленні.

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    Перший паспорт у формі ID-картки видається безкоштовно. Для оформлення ID-картки вперше школярам необхідно звернутися до підрозділу ДМС або центру надання адмінпослуг (ЦНАП) за місцем реєстрації та надати свідоцтво про народження, паспорти батьків (або одного з них), довідку про реєстрацію місця проживання (видає орган реєстрації, утворений місцевою адміністрацією).

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