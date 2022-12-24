Шолом зразка 40-го року. Окупант розповів про амуніцію, якою його наділила РФ (аудіо)

Росіянин вирішив, що треба тікати з «другої армії світу»

Головне управління розвідки Міноборони перехопило чергову розмову російського загарбника зі знайомим. У ній окупант, зокрема, скаржиться на неякісне спорядження.

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«Броня – 4-класс защиты, чисто грудина и напашник. И каски, на*уй, образца 40-го года», – розповідає загарбник.

Також росіянин розповів, що він з побратимами стоять за 40-50 метрів до українських позицій. І по них часто прилітає з танків.

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Окупант поділився з товаришем, що зараз триває набір у штурмові війська, проте згадавши про погану амуніцію дійшов висновку, що треба тікати з фронту.

«По возможности отсюда лучше соскакивать», – додав він.

Нагадаємо, триває 304-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти продовжують порушувати норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Так, протягом доби, противник завдав три ракетних удари по цивільних об’єктах в Запорізькій області. Також здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку.