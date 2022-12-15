«Мобіків відгружаємо пакетами»: окупант скаржиться на втрати на Донбасі (перехоплення)

Російське командування не зважає на втрати.

Російські загарбники втрачають оптимізм навіть на окупованому Донбасі, де їм дають гідну відсіч ЗСУ. Про це йдеться у розмові окупанта з дружиною, яку перехопила та оприлюднила СБУ.

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«Офіцер каже: «Треба елеватор брати». А як його брати, якщо лише три кулемета? А він: «Команда була брати». 17 людей поклали мобілизованих… Лище встали з поля. Поки ми їх назад тягнули, нас мінометами обкидали. Повернулись, а його и немає ніх*я. Він уже у*бал вперед нас на пів кілометра назад», – бідкається загарбник, який воює в районі Кремінної.

Він не приховує своєї паніки та фактично прощається з дружиною. Каже, що його підрозділ приречений, але ніхто їх не збирається відводити: «Короче, йшов наступ, перед нами хохли, збоку хохли и справа хохли. І нас х*й відводити хочуть. Сказали стояти до останнього».

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При цьому російське командування не зважає на втрати. «Мобіків відгружаємо пакетами. Пакетами… Ти уявляєш? Не по одній людині. 17 людей в день», – розповів окупант.

Перепадає їм і від «своїх»: «Неправильну вони корегування ввели. Все поразь*бали у нас, наші ж».

Нагадаємо, триває 295-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагається покращити тактичне положення на Куп’янському, Лиманському та Запорізькому напрямках. На інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України.