Дружини загарбників влаштовують скандали через грошові виплати: перехоплення розвідки

Окупанти не виключають нової хвилі мобілізації, бо ЗСУ активно знищують ворога на фронті

У Росії колишні дружини військових влаштовують скандали через грошові виплати. Про це йдеться у перехопленій розмові окупанта з дружиною, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

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Російський військовий каже дружині, що він перебуває у Херсонській області і скаржиться, що «війна ніколи не закінчиться». У відповідь дружина розповідає своєму чоловікові, що їхньому синові оформили виплату у розмірі 50 тис. рублів.

«Я пішла оформляти ці 50 тисяч. Там скандал у соцзахисті. Приперлися перші дружини, у кого діти там, він уже втретє одружений. Приперлися перші, другі дружини – всі на дітей отримують цю допомогу, лаються там», – додала жінка.

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Також у телефонній розмові жінка згадує другу хвилю мобілізації, яка може розпочатися вже у січні-лютому 2023 року. У відповідь окупант наголошує, що «все може бути і народу не вистачає».

Нагадаємо, триває 291 доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти не припиняють завдавати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури та помешканнях цивільного населення на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом доби противник завдав п’ять авіаційних ударів та здійснив більше 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.