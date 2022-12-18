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Окупант розповів, як йому «подряпала дупу» скинута з дрона граната (перехоплення)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окупант розповів, як йому «подряпала дупу» скинута з дрона граната (перехоплення)
Граната розірвалася в напівметрі від окупанта
фото з відкритих джерел

Рашист зізнається, що позавчора був його другий день народження

Військовослужбовець РФ розповідає рідним про втрати та своє везіння, адже й досі залишається живим. Про це йдеться у черговому перехопленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Так, днями граната розірвалася в напівметрі від окупанта, її дрон вкинув просто в окоп. Осколок влучив у голову, від смерті врятувала каска.

Рашист зізнається, що позавчора був його другий день народження, бо гранатою лише «подряпало дупу».

Він також ділиться, що всі хочуть додому, навіть чеченці кажуть «бежать отсюда, нах*й».

Раніше розвідка повідомила, скільки разів Путін переносив початок нападу на Україну. Путін кілька разів обговорював дату вторгнення з начальником Генштабу Валерієм Герасимовим та міністром оборони Сергієм Шойгу.

Нагадаємо, лише великі втрати в живій силі та техніці змусять Путіна визнати свою поразку, Україна має право завдавати удари по військових цілях в Росії, всупереч страху Заходу перед Третьою світовою, Захід значно наростить постачання зброї Україні. Таку думку в інтерв’ю «Голосу Америки» висловив генерал США у відставці, віце-президент Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Девід Петреус.

Також президент Росії Володимир Путін має намір чинити тиск на президента Білорусі Олександра Лукашенка з метою домогтися поступок щодо інтеграції двох країн під час візиту до Мінська, а також створити умови для нового наступу на Україну.

Раніше газета The Wall Street Journal розмістила на своїх сторінках публікацію, в якій повідомлялося про готовність глави Російської Федерації Володимира Путіна найняти главу Чечні Рамзана Кадирова для ліквідації президента України Володимира Зеленського.

Також повідомлялось, що вкрай малоймовірно, що російські війська зможуть взяти Київ, навіть якщо знову нападуть з території Білорусі.

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Теги: Україна розвідка путін президент перехоплення граната втрати

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