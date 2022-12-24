Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Противник готується наступати на трьох напрямках – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Противник готується наступати на трьох напрямках – Генштаб
Противник продовжує тероризувати мирне населення
фото ілюстративне

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала три удари по районах зосередження ворога

Триває 304-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти продовжують порушувати норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Так, протягом доби, противник завдав три ракетних удари по цивільних об’єктах в Запорізькій області. Також здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Волинський, Поліський та Сіверський напрямки

Обстановка без суттєвих змін. Ворог зберігає військову присутність, проте, ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено.

Слобожанський напрямок

Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Гур’їв Козачок, Козача Лопань, Кудіївка, Стрілеча, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Нестерне, Землянки, Хатнє і Амбарне Харківської області.

Куп’янський напрямок

Ворог обстріляв райони населених пунктів Новомлинськ, Куп’янськ, Кислівка, Табаївка і Крохмальне Харківської області та Стельмахівка і М’ясожарівка – Луганської.

Лиманський напрямок

Загарбники завдали вогневого ураження по Макіївці, Червонопопівці і Діброві Луганської області, а також Тернах на Донеччині.

Бахмутський напрямок

Противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Спірне, Берестове, Веселе, Яковлівка, Соледар, Парасковіївка, Бахмут, Часів Яр, Опитне, Ступочки, Кліщіївка, Біла Гора, Диліївка, Клебан-Бик, Озарянівка, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

Авдіївський напрямок

Обстріляно Кам’янку, Авдіївку, Водяне, Невельське, Мар’їнку та Новомихайлівку на Донеччині.

Новопавлівський напрямок

Під вогонь окупантів потрапили Вугледар, Новоукраїнка, Велика Новосілка та Времівка Донецької області.

Запорізький напрямок

Ворог обстрілював райони населених пунктів Малинівка, Червоне, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівка, Малі Щербаки і Степове Запорізької області та Марганець і Нікополь на Дніпропетровщині.

Херсонський напрямок

Противник продовжує тероризувати мирне населення. Від обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Червоногригорівки Дніпропетровської області та Бургунки, Антонівки і Херсона. Є загиблі і поранені серед мирних українських громадян.

У Горностаївці Херсонської області російські окупанти увели цілодобову комендантську годину в період з 25 грудня 2022 року по 03 січня 2023 року. Майже на 10 діб місцевим жителям заборонено залишати помешкання та переміщуватися по населеному пункту.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала три удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. А наші ракетники і артилеристи уразили два райони зосередження живої сили та зенітний ракетний комплекс С-300 окупантів.

Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти за добу обстріляли Херсонщину 74 рази: є руйнування та багато жертв
Окупанти за добу обстріляли Херсонщину 74 рази: є руйнування та багато жертв
Сьогодні, 10:14
У Бахмуті тривають інтенсивні бої
Що відбувається біля Бахмута, Авдіївки та Вугледара: ЗСУ описали ситуацію
Сьогодні, 14:13
Іранські «Ланцети» намагалися атакувати зенітно-ракетні комплекси ЗСУ
Іранські «Ланцети» намагалися атакувати зенітно-ракетні комплекси ЗСУ
Сьогодні, 18:12

Події в Україні

Обстріл Херсона: вже відомо про 10 загиблих
Обстріл Херсона: вже відомо про 10 загиблих
Окупанти заборонили жителям Горностаївки виходити на вулицю протягом 10 днів
Окупанти заборонили жителям Горностаївки виходити на вулицю протягом 10 днів
Противник готується наступати на трьох напрямках – Генштаб
Противник готується наступати на трьох напрямках – Генштаб
Іранські «Ланцети» намагалися атакувати зенітно-ракетні комплекси ЗСУ
Іранські «Ланцети» намагалися атакувати зенітно-ракетні комплекси ЗСУ
Обстріл Херсона: загорілося 66 автомобілів
Обстріл Херсона: загорілося 66 автомобілів
На Запоріжжі внаслідок російського обстрілу загинула жінка
На Запоріжжі внаслідок російського обстрілу загинула жінка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Садовий знайшов винних в енергетичній кризі
27K
Головне за ніч: вибухи у Криму та негода у США
25K
Штайнмаєр у різдвяній промові закликав Україну до «справедливого миру»
14K
24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14K
«Наказав убити мене». Саакашвілі назвав винних у його отруєнні
9040
В окупованому Криму пролунали потужні вибухи (відео)

Новини

Схема на ринку доставки газу: 17 млрд боргів можуть випаруватися? (документ)
Сьогодні, 09:46
Голова Львівської ОВА вимагає покарати керівництво Львівської податкової
22 грудня, 23:03
Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)
20 грудня, 12:22
У Росії оприлюднили факти підготовки нової хвилі мобілізації
20 грудня, 11:43
300 днів війни: ворог намагається наступати на трьох напрямках
20 грудня, 06:56
Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ
19 грудня, 15:11

Прес-релізи

В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
23 грудня, 09:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту