Ексрегіонал Левченко, який переховувався в Росії, повернувся в Україну (фото)

Левченко з 2015 року переховувався в Росії від українського правосуддя

Колишній народний депутат від «Партії регіонів» Микола Левченко, який близько шести років переховувався від правосуддя в Російській Федерації, повернувся в Україну. Про це повідомив блогер і представник Донецької області в Тристоронній контактній групі Денис Казанський у Фейсбуці.

За його словами, Левченко з 2015 року переховувався в Росії від українського правосуддя.

«Всі кримінальні справи проти нього в Україні закриті», – зазначив Казанський.

Він наголосив, що саме Левченко 28 лютого 2014 року допоміг тодішньому колабораціоністові Павлові Губарєву.

«Саме Микола Левченко 28 лютого 2014 року допоміг Павлу Губарєву озвучити свій «ультиматум» на сесії Донецької міської ради. Після цього в Донецьку почалися заворушення, які пізніше переросли в бойові дії», – додав Казанський.

Нагадаємо, ексрегіонал та соратник Ахметова Борис Колесніков став головою нової партії.

Наприкінці квітня у ЗМІ з’явилася інформація, що оточення Ріната Ахметова (а, можливо, і безпосередньо він сам) працює над створенням нового політичного проєкту, який може про себе заявити вже протягом кількох наступних місяців.

Згодом Колесніков розповів про створення партії «Україна – наш дім».

«У нас є фахівці і зі Львова, з Ужгорода, і з Луцька, і з Вінниці, і з Одеси, і з Харкова, і з Дніпра. З «Опозиційного блоку» в партії поки немає нікого, а з «Партії регіонів» – кілька людей. Конкретні прізвища ви зможете дізнатися на з’їзді», – зазначив він.

Борис Колесніков – ексвіцепрем’єр України, ексміністр інфраструктури, народний депутат V, VI та VII cкликань від Партії регіонів, бізнесмен.