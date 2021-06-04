В ОБСЄ відкинули заяву Росії про «внутрішній конфлікт» в Україні

Спроби Росії узаконити так звані «народні республіки» на сході України не є конструктивними, зазначили в ОБСЄ

Євросоюз в ОБСЄ відкидає російський наратив про нібито «внутрішній» характер конфлікту на сході України. РФ є стороною цього конфлікту, а не «посередником». Про це йдеться в заяві Європейського союзу, виголошеній на засіданні Постійної ради ОБСЄ, передає «Укрінформ».

У ЄС зазначили, що подібні заяви Росії перешкоджають змістовним дискусіям у Тристоронній контактній групі та нормандському форматі.

В Євросоюзі вказали на те, що мінський протокол «однозначно визначає, що Тристороння контактна група складається з представників України, Російської Федерації та ОБСЄ».

«У цьому плані спроби Росії узаконити так звані «народні республіки» на сході України не є конструктивними. Тому ми закликаємо Росію як сторону конфлікту взяти на себе відповідальність за її дії і сумлінно брати участь в дискусіях щодо виконання Мінських домовленостей», – наголошується в заяві.

Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ заявив, що внаслідок російської агресії на сході України загинули 240 дітей, ще 56 зникли безвісти, а сотні отримали поранення.

Очільник української місії в ОБСЄ також закликав РФ затвердити попередньо домовлений план щодо розмінування 19 районів, як і забезпечити безперешкодний доступ міжнародних гуманітарних організацій до окупованих Росією районів Донбасу з тим, щоб вони могли проводити там інформаційну роботу у школах про небезпеку мін та вибухових предметів.

У заяві також зауважується, що після семи років конфлікту, спровокованого Росією, ситуація з безпекою на сході України продовжує залишатися важким тягарем для українського цивільного населення, що проживає в Донецьку і Луганську по обидва боки лінії зіткнення. Понад 13 000 людей убито під час збройного конфлікту на Донбасі, понад 30 000 отримали поранення, 3,4 млн осіб потребують гуманітарної допомоги, більш як 1,5 мільйона українців є внутрішньо переміщеними особами.