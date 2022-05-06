Штаб ООС відзвітував про втрати росіян на Донбасі за добу

Українські захисники нищили танки, авто та безпілотники росіян

Українські військові вісім разів відбивали атаки російських військ протягом дня 6 травня на Донбасі, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

«Зокрема, українські захисники знищили три танки, вісім артилерійських систем (з них чотири реактивні системи залпового вогню), сім одиниць бойової броньованої техніки, три одиниці спеціальної інженерної та один автомобіль ворога», – ідеться в зведенні.

Крім того, сили української протиповітряної оборони збили сім безпілотних літальних апаратів «Орлан-10» над Донбасом.

При цьому голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив про загибель одного мирного жителя в Лимані внаслідок російських обстрілів у п’ятницю. Ще троє людей були поранені.

«Також у Бахмуті медичну допомогу було надано одній людині, пораненій на Луганщині. Наразі неможливо встановити кількість жертв у Маріуполі та Волновасі», – додав Кириленко.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що з Сєвєродонецька протягом дня евакуювалися лише троє людей, бої точаться біля міста.