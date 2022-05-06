Контрнаступ ЗСУ. Кремлівський політолог вперше визнав початок поразки Росії

Українські бійці переконаються в перемозі і стануть жорстокішими до окупантів

Кремлівський політолог, депутат Держдуми 5 скликання і довірена особа Путіна в 2012 році Сергій Марков розписав, які тяжкі наслідки матиме «маленька перемога» Збройних сил України на Харківщині. На висловлювання політолога звернув увагу заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій Голубоцький.

Так, за словами Сергія Маркова, контрнаступ ЗСУ на півночі Харківської області є вагомим психологічним і політичним здобутком. Адже тепер усі повірять, що окупаційна армія остаточно перейшла до черги поразок.

Українські бійці переконаються в перемозі і стануть жорстокішими до окупантів та нищитимуть іще більше росіян.

Мешканці окупованих теренів також надихнуться успіхами і чинитимуть спротив активніше та жорстокіше, колаборанти перелякаються і поховаються в щілини.

Також, на думку Маркова, нейтральні досі держави на кшталт Туреччини, Об’єднаних Арабських Еміратів чи Бразилії більше не бачитимуть сенсу утримуватись від антиросійських санкцій, бо для чого підтримувати переможеного? І це «сильно погіршує ситуацію в економіці».

У своєму дописі політолог дає зрозуміти – йому відомо, що в окупованих селах Харківщини чинилися ті самі злочини, що й в Бучі та Бородянці. Після звільнення свідчення й докази буде задокументовано міжнародними експертами і додано до матеріалів трибуналу, а також поширено в світових ЗМІ. Росію остаточно визнають кривавим монстром, тиск на всі компанії, що досі прямо чи непрямо мають справу з РФ, додатково посилиться.

Марков очікує контрнаступу ЗСУ на територію Росії: для початку масованих обстрілів Білгородщини і тотальної паніки на територіях вдовж всього кордону з Україною.

Нагадаємо, Сили оборони України перейшли до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках.

Триває 72-га доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Окупант не припиняє наступальних дій у Східній операційній зоні, веде активні бойові дії на Донецькому і Таврійському напрямках.