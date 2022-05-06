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    В Одесі та області запроваджують подовжену комендантську годину

    В Одесі та області 8 &ndash; 9 травня введуть затяжну комендантську годину - В Одесі та області запроваджують подовжену комендантську годину
    В Одесі та області 8 – 9 травня введуть затяжну комендантську годину
    фото з відкритих джерел

    Комендантська година діятиме з вечора 8 травня до ранку 10 травня

    В Одесі та області області запроваджують подовжену комендантську годину – з вечора 8 травня до ранку 10 травня. Про це повідомила міська рада.

    «Розпорядженням начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка, на території міста Одеса та Одеської області запроваджено комендантську годину з 22 години 00 хвилин 8 травня 2022 року до 05 годин 00 хвилин 10 травня 2022 року», – йдеться в повідомленні.

    У цей час заборонено перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

    Нагадаємо, рашисти сьогодні, 6 травня, знову атакували Одеську область. У регіоні тривала тривога.

    Як повідомлялося, поліція Одеської області ще раз нагадала, що пляжі і узбережжя регіону заміновані.

    Нагадаємо, ввечері 4 травня в Одесі прогриміли вибухи.

    Днем раніше ЗСУ збили над Одесою ще один ударний безпілотник. Радіус дії безпілотника був до 400 км. Міністерство оборони України не виключає, що у зв'язку з 9 травням Росія може вдатися до провокацій та збільшити кількість обстрілів.

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    Теги: росія окупанти Одеса війна обстріл Україна окупація комендантська година #stoprussia
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    В Одесі та області запроваджують подовжену комендантську годину