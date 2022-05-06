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    Події в Україні

    Сєвєродонецьк оточений російськими військами та колаборантами

    Наслідки обстрілу Сєвєродонецька - Сєвєродонецьк оточений російськими військами та колаборантами
    Наслідки обстрілу Сєвєродонецька
    Фото: Telegram/Сергій Гайдай

    У місті залишаються близько 15 тисяч мешканців, які не хочуть евакуюватися

    Російські війська та війська терористичного формування «ЛНР» намагаються штурмувати Сєвєродонецьк з кількох напрямків, місто майже оточене. Про це заявив голова військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк в ефірі національного телемарафону.

    «Місто майже оточене військами РФ і «ЛНР», і (вони – ред.) намагаються штурмувати місто за декількома напрямками», – сказав Стрюк.

    Він додав, що активні бойові дії не змушують місцеве населення покидати місто: темпи евакуації суттєво знизилися.

    «Вони майже мізерні: це десь до десяти людей на день, яких вдається вмовити виїхати. Важко з цим, оскільки лишається у місті близько 15 тисяч населення, яке не виїжджає», – уточнив Стрюк.

    Сьогодні голова обладміністрації Сергій Гайдай повідомив, що Росія готує великий наступ на Луганщині.

    4 травня повідомлялося, що у Попасній та Рубіжному харчів і води залишилося на тиждень.

    За даними розвідки, окупанти погрозами змушують українців отримувати «громадянство» фейкових республік.

    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна колабораціонізм окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    Сєвєродонецьк оточений російськими військами та колаборантами