Сєвєродонецьк оточений російськими військами та колаборантами

У місті залишаються близько 15 тисяч мешканців, які не хочуть евакуюватися

Російські війська та війська терористичного формування «ЛНР» намагаються штурмувати Сєвєродонецьк з кількох напрямків, місто майже оточене. Про це заявив голова військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк в ефірі національного телемарафону.

«Місто майже оточене військами РФ і «ЛНР», і (вони – ред.) намагаються штурмувати місто за декількома напрямками», – сказав Стрюк.

Він додав, що активні бойові дії не змушують місцеве населення покидати місто: темпи евакуації суттєво знизилися.

«Вони майже мізерні: це десь до десяти людей на день, яких вдається вмовити виїхати. Важко з цим, оскільки лишається у місті близько 15 тисяч населення, яке не виїжджає», – уточнив Стрюк.

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