200 українських військових пройшли навчання з гаубицями M777, – Пентагон

Зараз працювати з гаубицями навчаються ще понад 150 українських бійців

60 українських військових навчилися керувати бронетранспортерами М-113

Понад 200 українських військових пройшли навчання на гаубицях M777, наданих Україні Сполученими Штатами. Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє CNN.

Зараз працювати з гаубицями навчаються ще понад 150 українських бійців, додав він.

«Також 60 українських військових навчилися керувати бронетранспортерами М-113, і ще близько 50 зараз проходять навчання цьому», – сказав Кірбі.

Ще 15 українських військових пройшли навчання з використанням мобільної радіолокаційної системи протиповітряної оборони Q-64, зазначив представник Пентагону.

До слова, Конгрес США розгляне можливість задіювання американської армії в Україні.

Раніше Пентагон повідомив, скільки гаубиць поставлено до України.