  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    200 українських військових пройшли навчання з гаубицями M777, – Пентагон

    Зараз працювати з гаубицями навчаються ще понад 150 українських бійців - 200 українських військових пройшли навчання з гаубицями M777, – Пентагон
    Зараз працювати з гаубицями навчаються ще понад 150 українських бійців

    60 українських військових навчилися керувати бронетранспортерами М-113

    Понад 200 українських військових пройшли навчання на гаубицях M777, наданих Україні Сполученими Штатами. Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє CNN.

    Зараз працювати з гаубицями навчаються ще понад 150 українських бійців, додав він.

    «Також 60 українських військових навчилися керувати бронетранспортерами М-113, і ще близько 50 зараз проходять навчання цьому», – сказав Кірбі.

    Ще 15 українських військових пройшли навчання з використанням мобільної радіолокаційної системи протиповітряної оборони Q-64, зазначив представник Пентагону.

    До слова, Конгрес США розгляне можливість задіювання американської армії в Україні.

    Раніше Пентагон повідомив, скільки гаубиць поставлено до України.

    Читайте також: «Тюльпани» для російських «визволителів»
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    200 українських військових пройшли навчання з гаубицями M777, – Пентагон