200 українських військових пройшли навчання з гаубицями M777, – Пентагон
60 українських військових навчилися керувати бронетранспортерами М-113
Понад 200 українських військових пройшли навчання на гаубицях M777, наданих Україні Сполученими Штатами. Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє CNN.
Зараз працювати з гаубицями навчаються ще понад 150 українських бійців, додав він.
«Також 60 українських військових навчилися керувати бронетранспортерами М-113, і ще близько 50 зараз проходять навчання цьому», – сказав Кірбі.
Ще 15 українських військових пройшли навчання з використанням мобільної радіолокаційної системи протиповітряної оборони Q-64, зазначив представник Пентагону.
До слова, Конгрес США розгляне можливість задіювання американської армії в Україні.
Раніше Пентагон повідомив, скільки гаубиць поставлено до України.