Штрафи за порушення порядку в'їзду-виїзду з окупованого Криму й ОРДЛО скасовано

Президент підписав закон про тимчасове скасування штрафів за порушення порядку в'їзду-виїзду з тимчасово окупованої території

Громадян під час карантину не штрафуватимуть, якщо вони здійснили порушення за обставин гуманітарного характеру

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про тимчасове скасування штрафів за порушення порядку в'їзду-виїзду з тимчасово окупованої території. Громадян під час карантину не штрафуватимуть, якщо вони здійснили порушення за обставин гуманітарного характеру, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Так, глава держави підписав закон «Про внесення зміни до розділу II Прикінцевих положень Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби Covid-19 щодо тимчасових підстав незастосування заходів адмінвпливу за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї» № 1583-IX. Законопроєкт 29 червня 2021 року було прийнято парламентом.

«Цим законом передбачається, що до громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, на період дії карантину або на час блокування діяльності КПВВ не застосовуватимуть заходів адмінвпливу за адмінправопорушення, пов'язані з порушенням порядку в'їзду-виїзду з тимчасово окупованих територій, якщо такі порушення були здійснені в силу обставин гуманітарного характеру, визначених Кабміном», – йдеться в повідомленні пресслужби президента.

Зокрема, мова йде про:

повернення до місця проживання громадян України і членів їхніх сімей;

возз'єднання сім'ї;

важку хворобу, смерть близьких родичів;

необхідність забезпечення лікарськими засобами і виробами медпризначення або проходження лікування за наявності важких і / або хронічних хвороб;

виїзд з тимчасово окупованої території України особи, яка має документи, що підтверджують право на постійне або тимчасове проживання в іншій державі; перетин КПВВ дитиною, яка не досягла 16 років, в супроводі одного з батьків (усиновлювачів) або інших законних представників для оформлення дитині документів, що посвідчують особу і підтверджують громадянство України;

необхідність прийняття спадщини.

Закон вступає в силу із дня, що є наступним за днем його опублікування.

Нагадаємо, окупанти не випускали українських абітурієнтів на підконтрольні території.

Також сьогодні Зеленський підписав закон про агрострахування для підтримки сільгоспвиробників.