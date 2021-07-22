Зеленський підписав закон про агрострахування для підтримки сільгоспвиробників

Законом визначаються об’єкти страхування, страхові продукти, ризики та випадки страхування з державною підтримкою

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 1601-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою», який Верховна Рада ухвалила 1 липня. Про це повідомляє Офіс президента.

Зазначається, що закон покликаний забезпечити фінансову стабільність виробників за несприятливих погодних умов, сприяти збільшенню застрахованих сільськогосподарських угідь та розширенню ринку страхування такої продукції.

«Зокрема, документ збільшує ставку податку на дохід за договорами страхування с/г продукції на 0,5 відсоткових пункта з метою подальшого спрямування цих коштів на підтримку страхування зазначеної продукції. Законом визначається механізм надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам для страхування їхньої продукції, а також вимоги до учасників ринку, яким може надаватися така допомога», – заявили в Офісі президента.

Також визначаються об’єкти страхування, страхові продукти, ризики та випадки страхування з державною підтримкою.

Розмір часткового відшкодування сільськогосподарським товаровиробникам страхових платежів встановлено на рівні до 60%. Водночас зазначається, що конкретний розмір компенсації визначатиметься з огляду на можливості державного бюджету у відповідному порядку використання бюджетних коштів.

Водночас документ скасовує положення щодо страхування сільськогосподарської продукції через Аграрний страховий пул.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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