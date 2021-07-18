Окупанти продовжують блокувати роботу пʼяти пунктів вʼїзду на Донбасі

«Станиця Луганська» – єдиний КПВВ, що функціонує в штатному режимі

Попри те, що за розпорядженням Командувача об’єднаних сил всі контрольні пункти вʼїзду та виїзду на лінії розмежування на Донбасі відкриті для пропуску щоденно з 8.00 до 16.00, пропускні операції здійснювалися лише в КПВВ «Станиця Луганська». Про це повідомляє пресцентр штабу Операції обʼєднаних сил на своїй сторінці у Facebook. При цьому протягом тижня у цьому КПВВ військовослужбовці Держприкордонслужби України оформили на тимчасово окуповану територію 7 296 осіб, а на контрольовану територію – 5 769 особи.

Рух дорожнім коридором до контрольного пункту «Новотроїцьке» окупанти відкривають лише двічі на тиждень. За тиждень через цей КПВВ прослідували 580 громадян та 92 транспортних засоби у бік тимчасово окупованої частини Донеччини, а 599 громадян та 88 транспортних засобів – у напрямку контрольованої території.

Російсько-окупаційні війська залишають повністю заблокованими дорожні коридори через контрольні пункти в’їзду-виїзду «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське» та «Мар’їнка».

Крім того, проросійські бойовики не допустили на тимчасово окуповану територію України сім громадян. Прикордонники забезпечили їх повернення на контрольовану територію.

Також прикордонники виявили пʼять громадян, які прямували на контрольовану територію за частково підробленими документами. До Національної поліції направлені повідомлення про виявлення ознак кримінальних правопорушень.

Через КПВВ «Новотроїцьке» та КПВВ «Щастя» проїхали пʼять вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Для потреб мешканців тимчасово окупованої території України доправлено сантехнічні матеріали, меблі, одяг та продуктові набори. Загальна вага гуманітарної допомоги склала понад 36 тонн.

Нагадаємо, що ексзаступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін, який зараз є ректором Одеського державного університету внутрішніх справ повідомив, що окупанти не випускають українських абітурієнтів на підконтрольні території.

При цьому коаліція неурядових організацій, що опікуються питаннями захисту і дотримання прав внутрішньо переміщених осіб, звернулася до Президента України Володимира Зеленського з проханням невідкладного підписання законопроєкту № 5478, який був прийнятий Верховною Радою 29 червня. Наразі прикордонникам доводиться шрафувати українців, які потрапляють на підконтрольну територію не через офіційні пункти вʼїзду та виїзду (наприклад, через територію Росії).

Також стало відомо, що у неділю, 18 липня, на лінії розмежування було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку російських найманців. Зокрема поблизу селища Піски противник відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру. Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.