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Сили оборони рухаються вперед на Таврійському напрямку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Сили оборони рухаються вперед на Таврійському напрямку
На Таврійському напрямку знищено 32 одиниці військової техніки противника
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

За останню добу втрати ворога на півдні склали 305 осіб

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський оприлюднив результати бойової роботи ЗСУ на південному напрямку протягом 27 серпня.

Тарнавський зазначив: «Сили оборони рухаються вперед на Таврійському напрямку. Артилерійські підрозділи нашої армії протягом доби виконали 1268 вогневих завдань».

За останню добу втрати ворога склали 305 осіб (безповоротні – 78, поранені – 210, полон – 17).

Знищено 32 одиниці військової техніки противника. Зокрема, 2 танки, 8 ББМ, 5 артилерійських систем та мінометів, 2 РСЗВ, 1 ПТРК, 4 БпЛА, 10 одиниць автомобільної техніки.

Також було знищено 11 складів боєприпасів ворога.

Нагадаємо, російські окупанти намагаються наступати на місто Куп'янськ у Харківській області. А тому генерал Олександр Сирський просив посилити цю ділянку фронту.

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Теги: полон танки втрати окупанти місто контрнаступ

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