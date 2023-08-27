Контрнаступ ЗСУ: генерал Міллі зробив прогноз

В українців залишилася значна кількість бойової сили

Україна може отримати F-16 у недалекому майбутньому, Справа рухається вперед. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі в інтерв'ю йорданському телеканалу Al-Mamlaka, повідомляє Reuters.

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«Щодо F-16. Насправді справа рухається вперед. Отже, існує програма навчання, і вони (українці, –ред.), імовірно, отримають F-16... у недалекому майбутньому», – заявив він.

Він також прокоментував хід контранступу та зауважив, що українським Збройним силам протистоять укріплені позиції російських окупантів, які протягом багатьох місяців готували мінні поля, танкові рови і так звані зуби дракона.

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В українців залишилася значна кількість бойової сили, і це ще не кінець. Тому я думаю, що ще зарано говорити про успіх чи невдачу», – вважає Міллі.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки планують розпочати навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16 вже у жовтні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере під час візиту до України 24 серпня оголосив, що його країна ухвалила рішення передати ЗСУ сучасні західні літаки F-16.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що коаліція винищувачів буде розширюватися, тож Україна отримає більше винищувачів, аніж те, що вже пообіцяли союзники.

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До слова, Сполучені Штати поки що не поспішають надавати Україні ракети великої дальності Atacms, не зважаючи на прохання української влади.