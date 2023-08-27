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Контрнаступ ЗСУ: генерал Міллі зробив прогноз

Надія Карбунар
glavcom.ua
Контрнаступ ЗСУ: генерал Міллі зробив прогноз
Українським Збройним силам протистоять укріплені позиції російських окупантів
фото з відкритих джерел

В українців залишилася значна кількість бойової сили

Україна може отримати F-16 у недалекому майбутньому, Справа рухається вперед. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі в інтерв'ю йорданському телеканалу Al-Mamlaka, повідомляє Reuters.

«Щодо F-16. Насправді справа рухається вперед. Отже, існує програма навчання, і вони (українці, –ред.), імовірно, отримають F-16... у недалекому майбутньому», – заявив він.

Він також прокоментував хід контранступу та зауважив, що українським Збройним силам протистоять укріплені позиції російських окупантів, які протягом багатьох місяців готували мінні поля, танкові рови і так звані зуби дракона.

В українців залишилася значна кількість бойової сили, і це ще не кінець. Тому я думаю, що ще зарано говорити про успіх чи невдачу», – вважає Міллі.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки планують розпочати навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16 вже у жовтні. 

Нагадаємо, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере під час візиту до України 24 серпня оголосив, що його країна ухвалила рішення передати ЗСУ сучасні західні літаки F-16. 

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що коаліція винищувачів буде розширюватися, тож Україна отримає більше винищувачів, аніж те, що вже пообіцяли союзники.

До слова, Сполучені Штати поки що не поспішають надавати Україні ракети великої дальності Atacms, не зважаючи на прохання української влади. 

Теги: українці навчання міністр Україна Олексій Резніков

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