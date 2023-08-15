Таврійський напрямок: ЗСУ завдали нищівних втрат ворогу

Українські військові взяли в полон 12 російських загарбників

На Таврійському напрямку українські військові продовжують завдавати значних втрат російським окупантам, як у живій силі, так і в техніці. Протягом останньої доби бійцям Збройних сил України вдалося ліквідувати 99 загарбників та поранити – 190. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія», бригадний генерал Олександр Тарнавський.

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Також українські військові взяли в полон 12 російських загарбників.

Артилерійські підрозділи нашої армії протягом доби виконали 1620 вогневих завдань.

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Крім того, 14 серпня захисники знищили 34 одиниці військової техніки противника.

«Зокрема, 5 танків, 8 ББМ, 5 артилерійських систем та мінометів, 2 РСЗВ, 1 ППО, 2 БпЛА, 8 одиниць автомобільної та 3 одиниці спеціальної техніки», – повідомив Тарнавський.

Також було знищено 3 склади боєприпасів ворога.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники завдають інтенсивних ударів по звільненій території Херсонської області. Натомість українські захисники атакують в глиб позицій противника на основних напрямках на півдні.

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Також сили оборони України уразили командний пункт російських військ у селі Юр'ївка, що неподалік тимчасово окупованого Маріуполя.

До слова, українські захисники підбили три ворожі танки Т-90М «Прорив» в Донецькій області.