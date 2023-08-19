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Таврійський напрямок: ЗСУ назвали втрати ворога

Діана Гасюк
glavcom.ua
Таврійський напрямок: ЗСУ назвали втрати ворога
фото з відкритих джерел

Артилерійські підрозділи протягом доби виконали 1402 вогневих завдань

На Таврійському напрямку українські військові продовжують ліквідовувати російських окупантів. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський у Telegram.

«Силові підрозділи нашої оборони активно продовжують свою роботу. За останні 24 години артилерійські одиниці наших військ виконали 1402 вогневих завдань. Протягом цього періоду ворог зазнав втрат у вигляді вбитих, поранених та взятих в полон 234 осіб (64 загиблих, 168 поранених та 7 полонених)», - це вказав Тарнавський у своєму повідомленні.

Відомо про знищення 20 одиниць військової техніки РФ. Зокрема, ударний вертоліт Ка-52, танк, 6 артилерійських систем та мінометів, БПЛА,  6 одиниць автомобільної та 5 спеціальної техніки.

Крім того, було успішно знищено 3 склади боєприпасів.

Раніше повідомлялося, що на Бахмутському напрямку військові Збройних сил України успішно припинили роботу п'яти одиниць техніки ворожого окупанта. 

Нагадаємо, на Бердянському напрямку, Збройні сили України активно ведуть контрнаступальні операції відповідно до зазначених стратегічних планів. Додатково, важливою ініціативою стало закріплення позицій українських військ на південь від Бахмута. 

Зокрема українські захисники на Бахмутському напрямку поступово просуваються і дають потужну відсіч окупантам, знищуючи російські «добровольчі» формування та дороговартісну техніку противника. 

До слова, німецький генерал окреслив пріоритети при навчанні ЗСУ в країнах НАТО.

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