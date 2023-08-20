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ЗСУ розповіли про успіхи на Таврійському напрямку

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЗСУ розповіли про успіхи на Таврійському напрямку
Українські оборонці за добу ліквідували шість складів боєприпасів та один командно-спостережний пункт армії РФ
фото з відкритих джерел

Було ліквідовано 79 російських загарбників, а 153 отримали поранення

Українські Збройні сили продовжують працювати на Таврійському напрямку та знищувати окупаційні війська РФ. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський.

«На Таврійському напрямку триває робота Сил оборони. Артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1248 вогневих завдань», – повідомив представник ЗСУ.

За його словами, російська армія протягом минулої доби 16 разів атакувала українські позиції. Окупанти здійснили 626 обстрілів та завдали 15 авіаударів.

Було ліквідовано 79 російських загарбників, а 153 отримали поранення. Крім того, знищено 27 одиниць військової техніки ворога. Зокрема, шість танків, вісім артилерійських систем та мінометів, один РСЗВ, один безпілотник.

Також українські оборонці ліквідували шість складів боєприпасів та один командно-спостережний пункт армії РФ.

Раніше повідомлялося, що українські генерали провели нараду з британськими та американськими колегами. Однією з ключових тем для обговорення став хід контрнаступу військових. 

До слова, на півдні Сили оборони протягом минулої доби знищили десять човнів, які використовували російські диверсійно-розвідувальні групи, а також 40 окупантів, великокаліберну гармату та п’ять одиниць автобронетанкової техніки.

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Теги: окупанти армія робота безпілотник поранення

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