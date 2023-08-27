Росія відновила наступ на одній із ділянок фронту: NYT повідомив подробиці

Зараз противник проводить перегрупування своїх сил і засобів

Російські окупанти намагаються наступати на місто Куп'янськ у Харківській області. А тому генерал Олександр Сирський просив посилити цю ділянку фронту. Про це пише The New York Times.

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Видання зазначає, що окупанти намагаються просунутись в районі Куп'янська. Як йдеться у матеріалі, успіхи Росії, хоча і не значні, змусили українські війська перекинути частину сил на захист ділянок розтягнутої лінії фронту, яка простяглася на кілька сотень кілометрів, попри те, що вони потрібні в інших місцях.

Дебати щодо стратегії України вилилися в публічну площину в останні дні на тлі шквалу повідомлень у ЗМІ, в тому числі в The New York Times, в яких американські офіційні особи звинувачують Україну в повільному прогресі, що значною мірою пов'язано з її стратегією.

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На думку Пентагону, Київ мав би зосередити значну кількість сил на одній ділянці фронту для спроби прориву. Натомість українське командування намагається розподілити війська і вогневі засоби таким чином, щоб, на їхню думку, вони були максимально справедливими і рівними між сходом і півднем.

Зауваження генерала Сирського стали ще одним нагадуванням: попри те, що громадськість прикута до контрнаступу на півдні, інші ділянки фронту залишаються нестабільними.

«Зараз противник проводить перегрупування своїх сил і засобів, а також перекидає новостворені бригади і дивізії з території Росії. Ключова мета Росії – підвищити рівень бойового потенціалу і відновити активні наступальні дії», – сказав генерал Сирський.

Нагадаємо, російські загарбники намагаються прорвати оборону Збройних сил з метою блокування й подальшого захоплення Куп'янська.

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Триває 550-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетного удару по території нашої країни. Інформація щодо наслідків цієї атаки уточнюється. Протягом минулої доби ворог завдав п’ять ракетних та 45 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.