Ранкова атака столиці: рашисти цілилися у залізничні об'єкти, сили ППО збили ракету

Член Наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко повідомив подробиці ракетних ударів по двох районах столиці сьогодні вранці

Сьогодні вранці російські загарбники атакували столицю України ракетами. Як поінформував член Наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко, удари наносилися по залізничних об’єктах.

Посадовець процитував мера Києва Віталія Кличка, який повідомив подробиці ракетних ударів, та додав: «Удари наносилися по об’єктах «Укрзалізниці».

Водночас Київська обласна адміністрація повідомила, що сьогодні зранку над Обухівським районом силами протиповітряної оборони була збита ворожа ракета. Попередньо – жертв та руйнацій немає.

Відомо, що внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина, жертв немає.

Нагадаємо, що рашисти вночі також вдарили ракетами по Краматорську, що у Донецькій області. Попередньо, обійшлося без жертв, але сталися серйозні пошкодження на двох підприємствах міста.