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    Новини

    Військові за добу збили дев'ять повітряних цілей окупантів

    Військові за день збили літак, вертоліт та чотири крилаті ракети окупантів - Військові за добу збили дев'ять повітряних цілей окупантів
    Військові за день збили літак, вертоліт та чотири крилаті ракети окупантів
    фото з відкритих джерел

    Eкраїнські військові за день також знищили один російський вертоліт Ка-52 та два безпілотники «Орлан-10»

    Протягом 4 червня українські військовослужбовці знищили 9 повітряних цілей окупантів. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

    На Східному напрямку зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил ЗСУ знищили один ворожий літак — імовірно, винищувач-бомбардувальник Су-34.

    На південному напрямку збили БпЛА «Форпост». За даними ArmyInform, це дороговартісний апарат, який оцінюють у $7 млн.

    За інформацією Військово-морських Сил, ППО моряків вразила чотири крилаті ракети «Калібр», випущені з підводних човнів російських військ.

    Окрім того, українські військові за день знищили один російський вертоліт Ка-52 та два безпілотники «Орлан-10».

    Раніше повідомлялося, що Збройні сили України збили черговий російський безпілотник над Одещиною.

    Вчора на півдні країни військовослужбовці Військово-морських сил ЗС України збили чотири ворожі ракети, які летіли у мирні міста України.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна літак вертоліт військові Україна безпілотник окупація #stoprussia
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    Військові за добу збили дев'ять повітряних цілей окупантів