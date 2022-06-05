Військові за добу збили дев'ять повітряних цілей окупантів

Військові за день збили літак, вертоліт та чотири крилаті ракети окупантів

Eкраїнські військові за день також знищили один російський вертоліт Ка-52 та два безпілотники «Орлан-10»

Протягом 4 червня українські військовослужбовці знищили 9 повітряних цілей окупантів. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

На Східному напрямку зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил ЗСУ знищили один ворожий літак — імовірно, винищувач-бомбардувальник Су-34.

На південному напрямку збили БпЛА «Форпост». За даними ArmyInform, це дороговартісний апарат, який оцінюють у $7 млн.

За інформацією Військово-морських Сил, ППО моряків вразила чотири крилаті ракети «Калібр», випущені з підводних човнів російських військ.

Окрім того, українські військові за день знищили один російський вертоліт Ка-52 та два безпілотники «Орлан-10».

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України збили черговий російський безпілотник над Одещиною.

Вчора на півдні країни військовослужбовці Військово-морських сил ЗС України збили чотири ворожі ракети, які летіли у мирні міста України.