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    Події в Україні

    Сили ППО збили крилату ракету на Чернігівщині

    Сили ППО збили крилату ракету на Чернігівщині
    фото з відкритих джерел

    У більшості областей України триває повітряна тривога

    Сили протиповітряної оборони збили крилату ракету у Чернігівській області. Про це повідомляють Збройні сили України в Telegram.

    «Чернігівщина. Збили крилату ракету», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, що у більшості областей України триває повітряна тривога.

    Раніше повідомлялося про вибухи на Тернопільщині.

    Вибухи чули і на Львівщині. Мер міста Андрій Садовий прокоментував ситуацію.

    Крім цього, за інформацією Telegram-каналів вибухи чутно та Хмельниччині.

    Нагадаємо, 11 червня, окупанти завдали ракетного удару по місті Чортків, що у Тернопільській області. За медичною допомогою звернулися 23 особи: як цивільні, так і військові. Усі потерпілі отримали ушкодження легкого та середнього ступеня важкості.

    Серед постраждалих – дівчинка 12 років з Харкова. Її сім'я, після початку повномасштабного вторгнення, переїхала на Тернопільщину.

    13 червня, російські війська нанесли ракетний удар по Прилуках на Чернігівщині.

    Теги: росія окупанти війна Чернігівщина Україна ракета окупація #stoprussia
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    Сили ППО збили крилату ракету на Чернігівщині