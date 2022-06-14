Сили ППО збили крилату ракету на Чернігівщині
У більшості областей України триває повітряна тривога
Сили протиповітряної оборони збили крилату ракету у Чернігівській області. Про це повідомляють Збройні сили України в Telegram.
«Чернігівщина. Збили крилату ракету», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у більшості областей України триває повітряна тривога.
Раніше повідомлялося про вибухи на Тернопільщині.
Вибухи чули і на Львівщині. Мер міста Андрій Садовий прокоментував ситуацію.
Крім цього, за інформацією Telegram-каналів вибухи чутно та Хмельниччині.
Нагадаємо, 11 червня, окупанти завдали ракетного удару по місті Чортків, що у Тернопільській області. За медичною допомогою звернулися 23 особи: як цивільні, так і військові. Усі потерпілі отримали ушкодження легкого та середнього ступеня важкості.
Серед постраждалих – дівчинка 12 років з Харкова. Її сім'я, після початку повномасштабного вторгнення, переїхала на Тернопільщину.
13 червня, російські війська нанесли ракетний удар по Прилуках на Чернігівщині.