Сили ППО збили крилату ракету на Чернігівщині

У більшості областей України триває повітряна тривога

Сили протиповітряної оборони збили крилату ракету у Чернігівській області. Про це повідомляють Збройні сили України в Telegram.

«Чернігівщина. Збили крилату ракету», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у більшості областей України триває повітряна тривога.

Раніше повідомлялося про вибухи на Тернопільщині.

Вибухи чули і на Львівщині. Мер міста Андрій Садовий прокоментував ситуацію.

Крім цього, за інформацією Telegram-каналів вибухи чутно та Хмельниччині.

Нагадаємо, 11 червня, окупанти завдали ракетного удару по місті Чортків, що у Тернопільській області. За медичною допомогою звернулися 23 особи: як цивільні, так і військові. Усі потерпілі отримали ушкодження легкого та середнього ступеня важкості.

Серед постраждалих – дівчинка 12 років з Харкова. Її сім'я, після початку повномасштабного вторгнення, переїхала на Тернопільщину.

13 червня, російські війська нанесли ракетний удар по Прилуках на Чернігівщині.