Війська РФ обстріляли Сумщину з мінометів та гранатометів
Рашисти атакували Шалигінську громаду
Російські війська продовжують обстрілювати прикордоння України. Зокрема, під обстріл потрапила Шалигінська громада Сумщини. Про це повідомив голова місцевої ОВА Дмитро Живицький.
«Ніч в області минула тихо, а от ранок був не спокійним», – йдеться в повідомленні.
О пів на восьму ранку ворог відкрив мінометний вогонь по території Шалигінської громади, 8 «прильотів». Постраждалих та руйнувань немає.
О пів на дев'яту біля одного з населених пунктів громади росіяни намагалися знищити автомобіль з гранатомету, двома пострілами. В обох випадках обійшлося без жертв.
Раніше повідомлялося, що російський безпілотник на Сумщині скинув вибухівку, від якої двоє людей травмовані, а одна загинула.
Нагадаємо, що триває 112-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують наступальні дії на Слов’янському напрямку і цинічно обстрілюють населені пункти Донбасу.
Міністерство внутрішніх справ заявило про загрозу захоплення рашистами одного із міст України наближчим часом.
Про ситуацію в регіонах України станом на ранок 15 червня читайте тут.
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