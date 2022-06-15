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    Події в Україні

    Війська РФ обстріляли Сумщину з мінометів та гранатометів

    Окупанти обстрілюють населені пункти Сумської області&nbsp; - Війська РФ обстріляли Сумщину з мінометів та гранатометів
    Окупанти обстрілюють населені пункти Сумської області 
    фото: Дмитро Живицький/Telegram

    Рашисти атакували Шалигінську громаду

    Російські війська продовжують обстрілювати прикордоння України. Зокрема, під обстріл потрапила Шалигінська громада Сумщини. Про це повідомив голова місцевої ОВА Дмитро Живицький.

    «Ніч в області минула тихо, а от ранок був не спокійним», – йдеться в повідомленні.

    О пів на восьму ранку ворог відкрив мінометний вогонь по території Шалигінської громади, 8 «прильотів». Постраждалих та руйнувань немає.

    О пів на дев'яту біля одного з населених пунктів громади росіяни намагалися знищити автомобіль з гранатомету, двома пострілами. В обох випадках обійшлося без жертв.

    Раніше повідомлялося, що російський безпілотник на Сумщині скинув вибухівку, від якої двоє людей травмовані, а одна загинула.

    Нагадаємо, що триває 112-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують наступальні дії на Слов’янському напрямку і цинічно обстрілюють населені пункти Донбасу.

    Міністерство внутрішніх справ заявило про загрозу захоплення рашистами одного із міст України наближчим часом.

    Про ситуацію в регіонах України станом на ранок 15 червня читайте тут.


    Теги: росія окупанти війна Сумщина Україна окупація #stoprussia
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    Війська РФ обстріляли Сумщину з мінометів та гранатометів