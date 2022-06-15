Війська РФ обстріляли Сумщину з мінометів та гранатометів

Рашисти атакували Шалигінську громаду

Російські війська продовжують обстрілювати прикордоння України. Зокрема, під обстріл потрапила Шалигінська громада Сумщини. Про це повідомив голова місцевої ОВА Дмитро Живицький.

«Ніч в області минула тихо, а от ранок був не спокійним», – йдеться в повідомленні.

О пів на восьму ранку ворог відкрив мінометний вогонь по території Шалигінської громади, 8 «прильотів». Постраждалих та руйнувань немає.

О пів на дев'яту біля одного з населених пунктів громади росіяни намагалися знищити автомобіль з гранатомету, двома пострілами. В обох випадках обійшлося без жертв.

Раніше повідомлялося, що російський безпілотник на Сумщині скинув вибухівку, від якої двоє людей травмовані, а одна загинула.

Нагадаємо, що триває 112-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують наступальні дії на Слов’янському напрямку і цинічно обстрілюють населені пункти Донбасу. Міністерство внутрішніх справ заявило про загрозу захоплення рашистами одного із міст України наближчим часом. Про ситуацію в регіонах України станом на ранок 15 червня читайте тут.



