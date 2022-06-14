Мер Тернополя підтвердив інформацію про вибухи в області
Повітряна тривога триває
На Тернопільщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Цю інформацію підтвердив мер міста Сергій Надал.
«Повідомляють про вибухи на Тернопільщині. Подбайте про безпеку», – написав Надал.
«Не панікуємо, не коментуємо. Офіційна інформація лише на моїх каналах та військової адміністрації. Про все повідомимо згодом, будьте в укриттях», – додав Надал.
Голова Тернопільської ОВА Володимир Труш також повідомив про ситуацію: «Не панікуємо, не коментуємо. Офіційна інформація лише на моїх каналах та військової адміністрації. Про все повідомимо згодом, будьте в укриттях».
Також Надал та Труш повідомили, що працює ППО.
Крім цього, за інформацією Telegram-каналів вибухи чутно на Львівщині та Хмельниччині.
Нагадаємо, 11 червня, окупанти завдали ракетного удару по місті Чортків, що у Тернопільській області. За медичною допомогою звернулися 23 особи: як цивільні, так і військові. Усі потерпілі отримали ушкодження легкого та середнього ступеня важкості.
Серед постраждалих – дівчинка 12 років з Харкова. Її сім'я, після початку повномасштабного вторгнення, переїхала на Тернопільщину.
13 червня, російські війська нанесли ракетний удар по Прилуках на Чернігівщині.