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    Події в Україні

    Мер Тернополя підтвердив інформацію про вибухи в області

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    фото з відкритих джерел

    Повітряна тривога триває

    На Тернопільщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Цю інформацію підтвердив мер міста Сергій Надал.

    «Повідомляють про вибухи на Тернопільщині. Подбайте про безпеку», – написав Надал.

    «Не панікуємо, не коментуємо. Офіційна інформація лише на моїх каналах та військової адміністрації. Про все повідомимо згодом, будьте в укриттях», – додав Надал.

    Голова Тернопільської ОВА Володимир Труш також повідомив про ситуацію: «Не панікуємо, не коментуємо. Офіційна інформація лише на моїх каналах та військової адміністрації. Про все повідомимо згодом, будьте в укриттях».

    Також Надал та Труш повідомили, що працює ППО.

    Крім цього, за інформацією Telegram-каналів вибухи чутно на Львівщині та Хмельниччині.

    Нагадаємо, 11 червня, окупанти завдали ракетного удару по місті Чортків, що у Тернопільській області. За медичною допомогою звернулися 23 особи: як цивільні, так і військові. Усі потерпілі отримали ушкодження легкого та середнього ступеня важкості.

    Серед постраждалих – дівчинка 12 років з Харкова. Її сім'я, після початку повномасштабного вторгнення, переїхала на Тернопільщину.

    13 червня, російські війська нанесли ракетний удар по Прилуках на Чернігівщині.

    Теги: росія окупанти війна Україна Тернопільщина окупація Сергій Надал #stoprussia
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    Мер Тернополя підтвердив інформацію про вибухи в області