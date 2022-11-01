Розвідка повідомила, скільки бойових дронів Іран відправить в РФ

Дрони надходитимуть в Росію у розібраному стані

Поставка БпЛА здійснюватиметься Каспійським морем до порту Астрахань

На початку листопада Іран планує відправити до Росії партію у понад 200 бойових дронів Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Відомо, що поставку БпЛА здійснюватимуть Каспійським морем до порту Астрахань. Дрони надходитимуть у розібраному стані. Надалі на території РФ їх зберуть, перефарбують та нанесуть російське маркування, зокрема «Герань-2».

З 13 вересня, коли окупанти вперше застосували проти України іранські дрони-камікадзе, українські Сили Оборони збили понад 300 таких БпЛА.

Раніше розвідка повідомила, що для виробництва іранських розвідувально-ударних безпілотників Mohajer-6, які російські терористи застосовують проти України, використовуються компоненти побутового призначення.