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Силовики врятували поранених військових із тимчасово окупованого міста (відео) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Силовики врятували поранених військових із тимчасово окупованого міста (відео) 
Захисники пройдуть реабілітацію та знову стануть на захист України
фото: ДБР

Для спецоперації з евакуації розробили детальний план та легенду

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони провели спеціальну операцію та допомогли двом українським військовим повернутися з тимчасово окупованої на підконтрольну українській владі територію. Про це повідомила пресслужба відомства.

Оперативники ДБР дізнались, що двоє українських військових перебувають у тимчасово окупованому місті на сході України. Обидва захисники отримали поранення під час бойових дій у березні 2022 року.

«Працівники Бюро знайшли для військових безпечне місце перебування, організували забезпечення військових усім необхідним для лікування та життєзабезпечення, поки бійці не одужали. Наприкінці вересня, коли українські військовослужбовці змогли самостійно пересуватись, була відпрацьована оперативна комбінація для їх евакуації: придбано автотранспорт, розроблено основний та запасні маршрути руху і відповідна легенда», – йдеться в повідомленні.

25 вересня захисники через блок-пост перетнули лінію зіткнення та благополучно повернулися до контрольованої Україною території. Наразі військовослужбовці проходять реабілітацію.

Далі захисники планують повернутися до своїх частин, аби продовжити військову службу.

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Теги: Міноборони поранення відео

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